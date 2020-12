Avenir. Un ordinateur capable de lire sur les lèvres.

Listen to this article Listen to this article





C’est ce qu’a réussi à mettre au point une équipe de chercheurs d’une université de Norwich en Grande-Bretagne. Après dix-huit mois de recherches, l’ordinateur est capable de détecter la langue parlée par une personne, c’est l’information qu’a donné Europe1. Pour parvenir à ce résultat, l’équipe a .fait appel à 23 étudiants, tous bilingues ou trilingues. Ils ont été filmés en train de lire le même texte : la déclaration des droits de l’Homme de 1948 (neuf cent mots, sept minutes en vidéo).

Pour différencier les langues, l’ordinateur analyse 45 points du visage, les lèvres mais aussi la mâchoire et même dans certains cas les sourcils. Les données statistiques des 23 étudiants ont ainsi été modélisées pour définir les caractéristiques d’une langue. Le taux de réussite est de 100% après 30 secondes de vidéos. Une dizaine de langues sont reconnues, du Français au Mandarin en passant par le Polonais, le russe et l’Arabe. Parmi les signes distinctifs repérés par un des chercheurs, le professeur Stephen Cox : “Le Français se distingue par les lèvres en rond, la bouche en cul de poule. Pour les personnes qui parlent l’arabe on voit plus souvent apparaitre la langue. Toutes ces variations sont intégrées par l’ordinateur. Notre plus gros défi, ce sont les hommes avec une moustache qui leur couvre une partie des lèvres !”

Il faudra attendre au moins dix-huit mois pour que soient mises en place les premières applications souligne Stephen Cox, qui imagine d’abord un logiciel pour les sourds. Il parle aussi de l’utiliser dans la lutte antiterroriste pour la police britannique ou pour repérer un suspect dans la foule. Pour l’instant l’ordinateur est encore loin d’être abouti puisque le programme ne déchiffre sur les lèvres qu’une centaine de mots simples comme blue, red et les lettres de l’alphabet. (D’après Europe1)