Avenance Enseignement poursuit sa politique d’intégration et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées.

Dans le cadre de sa politique de développement des Ressources Humaines et en tant qu’Entreprise Responsable, Avenance Enseignement, s’est engagé en 2008 avec le soutien de l’Agefiph pour l’insertion et le maintien dans l’emploi de personnes handicapées. Le bilan, après 24 mois de convention est encourageant et prometteur. En effet, l’objectif de taux d’emploi moyen de travailleurs handicapés, fixé à 6% pour juin 2010, a été dépassé (6,41%).

Avenance Enseignement renouvelle son partenariat avec l’Agefiph

Le 5 juin 2008, Avenance Enseignement signait sa première convention de partenariat avec l’Agefiph pour l’insertion et le maintien dans l’emploi de personnes handicapées.

Le 14 octobre 2010, Alain Hiff, directeur général d’Avenance Enseignement, leader de la restauration scolaire collective, filiale du groupe Elior, a signé avec Pierre Blanc, directeur général de l’Agefiph, Fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées, leur seconde convention de partenariat pour réaffirmer l’engagement d’Avenance Enseignement dans cette politique.

« Avec la mobilisation des équipes RH et opérationnelles d’Avenance Enseignement, accompagnées de la Mission Handicap nous avons atteint notre objectif. Notre ambition est maintenant de maintenir ce taux, de le faire progresser et d’ancrer notre politique d’emploi handicap au sein de nos pratiques managériales » précise Olivier Cortyl – Directeur du Développement des Ressources Humaines.

Objectifs et plan d’actions 2010/2012

Après une première convention de 24 mois (2008/2010), Avenance Enseignement renouvelle ses engagements aux côtés de l’Agefiph (Fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées), dans le cadre d’une nouvelle convention de deux ans (du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012) avec les objectifs suivants :

· au plan qualitatif, développer les actions visant le développement des actions de maintien dans l’emploi, de l’apprentissage, de l’accès à la formation, des accompagnements individuels,

· au plan quantitatif, faire évoluer son taux d’emploi moyen, au terme des deux années, à 7%.

Les objectifs de la convention s’organiseront autour de 5 axes :

· Développer les actions de maintien dans l’emploi,

· Consolider la politique de recrutement des personnes handicapées,

· Développer la formation des jeunes handicapés via l’accueil d’apprentis et de stagiaires,

· Former et promouvoir, à travers la mise en place d’actions expérimentales, les salariés handicapés,

· Poursuivre les actions de sensibilisation, de formation et de communication.

Cette politique prend forme à travers une organisation des Ressources Humaines innovante par l’existence d’une Direction du Développement des Ressources Humaines comprenant 3 pôles d’expertises : l’emploi et la gestion de carrières, le développement des compétences et la diversité.