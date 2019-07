Avenance Enseignement : objectif de 6% atteint

Dans le cadre de sa politique de développement des Ressources Humaines et en tant qu’Entreprise Responsable, Avenance Enseignement, s’est engagé en 2008 avec le soutien de l’Agefiph pour l’insertion et le maintien dans l’emploi de personnes handicapées. Le bilan, après 18 mois de convention est encourageant et prometteur. En effet, l’objectif de taux moyen de travailleurs handicapés fixé à 6% pour juin 2010 a été atteint fin décembre 2009.



Développer des actions expérimentales

Le 5 juin 2008, Avenance Enseignement signait une convention de partenariat avec l’Agefiph pour l’insertion et le maintien dans l’emploi de personnes handicapées. Dans le cadre de cette convention de deux ans (du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010), Avenance s’engageait à faire évoluer le taux d’emploi des personnes handicapées de 1% l’an pour atteindre au terme des deux années un taux d’emploi moyen de 6% et à développer des actions expérimentales.

Ancrer la politique d’emploi

Fin décembre 2009, les résultats sont plus qu‘encourageant tant quantitativement que qualitativement. Le taux moyen d’emploi de travailleurs handicapés chez Avenance Enseignement est de 6%. « Avec la mobilisation des équipes RH et opérationnelles d’Avenance Enseignement, accompagnées de la Mission Handicap nous avons atteint notre objectif. Notre ambition est maintenant de maintenir ce taux, de le faire progresser et d’ancrer notre politique d’emploi handicap au sein de nos pratiques managériales » précise Olivier Cortyl – Directeur du Développement des Ressources Humaines.

Maintien dans l’emploi

La « Mission Handicap » d’Avenance Enseignement a mis en place des plans d’action favorisant l’implication de l’ensemble des équipes par : une communication interne auprès de l’ensemble des collaborateurs, des actions de sensibilisation via le Théâtre à la carte et les chargées de mission handicap d’Avenance Enseignement, des formations visant à professionnaliser le recrutement, l’intégration et le maintien dans l’emploi des collaborateurs handicapés. Parallèlement des actions concrètes ont été réalisées avec la mise en place des actions de maintien dans l’emploi. A titre d’exemple, une des salariées, déclarée inapte à son poste, a évolué sur un poste d’assistante administrative correspondant à ces contraintes physiques.

Adapter les postes de travail

D’autre part, des modules formation sécurité au travail et hygiène ont été adaptés pour des collaborateurs sourds et muets. Avenance Enseignement a également décidé d’adapter certains postes de travail. A titre d’exemple, en Ile de France, Avenance Enseignement a installé sur certains sites des récepteurs PTI pour ses collaborateurs sourds et muets, et acheté, dans la région PACA, des fauteuils ergonomiques. Avenance Enseignement s’est mobilisé lors de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées, notamment lors du Handichat où plus de cinquante candidatures ont été recueillies.

Mise en place de partenariats



Autre initiative, la collaboration menée avec OHE 75 pour la formation et l’intégration de six personnes en situation de handicap au poste de chauffeur livreur portage à domicile. Des partenariats ont été mis en place avec des ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) ou des EA (Entreprise Adaptée). A titre d’exemple, dans le Lot-et-Garonne Avenance Enseignement travaille avec des handicapés adultes de l’APIHA qui ont pour mission de fournir à la cuisine centrale d’Agen des légumes lavés, épluchés et tranchés, prêts à cuisiner.