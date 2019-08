Avec Transilien SNCF, exposition photo de la gare de Paris Nord haute en couleur

En écoutant la radio, Patricia Prévot, Responsable Développement Durable et correspondante citoyenneté, a été touché par la passion de Caroline Duez décrivant son amour de la photo. Sur un simple coup de fil, Caroline Duez a réalisé un reportage photo de la gare du Nord. Le résultat est surprenant pour nous qui avons une vision classique de notre environnement. Caroline Duez, née avec une vision de 1/20e à chaque œil, nous offre sa perception colorée et lumineuse de la gare de Paris-Nord. C’est à la fin de l’adolescence qu’elle a découvert qu’elle pouvait enfin voir le monde, à travers l’objectif d’un appareil-photo, et les agrandissements de ses clichés.

Depuis, son appareil-photo ne la quitte plus, il est devenu ses yeux. Elle aime particulièrement les couleurs qui sont ses repères visuels, les ombres et les lumières auxquelles ses yeux sont très sensibles et les atmosphères qu’elle ressent grâce aux bruits, aux odeurs, et aux mouvements autour d’elle.

Caroline Duez nous propose une approche tout en contraste de la gare du Nord à la vie trépidante. Sa passion nous emporte avec gourmandise et espièglerie au travers de l’activité incessante de cette fourmilière. Vous qui passez sans voir, prenez le temps de poser votre regard sur le charme de ces lieux à redécouvrir au travers de ces photos.

Du 11 octobre à 16h30 au 14 octobre en Gare de Paris-Nord (Face aux voies 30 à 36)