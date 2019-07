Avec nos athlètes aux jeux paralympiques

Ils se sont préparés avec ardeur et détermination, bien décidés à se dépasser et à tout donner, pour faire de ces Jeux paralympiques un spectacle passionnant et un grand moment de sport. Plus de 4 000 athlètes handicapés, venus de tous les pays, s’affrontent à Londres, dans les mêmes installations sportives que celles des JO. In vivo accompagne ces athlètes avant et pendant la compétition, partage leurs espoirs et leurs tensions et recueille le récit de leur parcours. Eux qui ont traversé de terribles épreuves avant de décider qu’ils ne renonceraient jamais… Eux qui ont trouvé dans le sport le moteur d’une vie qu’ils veulent riche, intense, joyeuse aussi, avec deformidables défis à relever. Au-delà de la leçon de vie qu’ils nous offrent, ils nous prouvent qu’ils sont, avant tout, de grands champions. Les athlètes suivis : Marie-Amélie Le Fur, 23 ans, sauteuse en longueur et sprinteuse, amputée de la jambe, qui vient d’obtenir la médaille d’or sur 100m. Adrien Chalmin, 26 ans, tétraplégique, capitaine de l’équipe de rugby en fauteuil. Pascal Pereira-Leal, 30 ans, numéro 1 mondial en tennis de table en « sport adapté ». Olivier Cugnon de Sevricourt, 39 ans, champion de judo non-voyant. Jean-Baptiste Alaize, 21 ans, sauteur en longueur et sprinteur, amputé de la jambe. Diffusés du lundi au vendredi en reportages de 6’ dans le Magazine de la santé, les cinq épisodes d’In vivo sont ensuite remontés en un seul de 26’ diffusé le samedi à 13h25 sous le nom d’« In vivo, l’intégrale ».

DU LUNDI 10 AU VENDREDI 14 SEPTEMBREDANS LE MAGAZINE DE LA SANTE 14.20 / 6’SAMEDI 15 SEPTEMBRE EN INTEGRALE 13.25 / 26’