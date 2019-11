Avec le Contrat Engagement Diversité, Amiens lutte contre les discriminations à l’emploi que rencontrent les jeunes

La lutte contre les discriminations et les inégalités est devenue une priorité forte de la Ville d’Amiens. Suite à l’élection de Gilles Demailly en mars 2008, un poste d’adjoint en charge de la Lutte contre les discriminations et de l’Egalité des Droits a été créé, ainsi qu’un service rattaché à la Direction générale travaillant sur ces questions. Recrutements des agents, lutte contre l’homophobie, lutte contre les violences faites aux femmes, formation des cadres et de la police municipale sur la discrimination… de nombreux chantiers ont déjà ouvert et ont pu aboutir à de premiers résultats.

Maryse Lion-Lec, adjointe en charge de la Lutte contre les Discriminations et de l’Egalité des Droits, a voulu étendre son action à la problématique de l’emploi des jeunes. Aux difficultés que cette tranche d’âge rencontre, avec un taux de chômage de l’ordre de 20 %, s’ajoutent en effet pour certains des difficultés liées aux discriminations notamment en raison de l’origine, du lieu d’habitation, du sexe, mais aussi du handicap.

Le rapport de l’Observatoire National des Zones Urbaines Sensibles, publié en 2009, indique que le taux de chômage des jeunes des quartiers sensibles est entre 40 et 50 %, soit le double en moyenne de celui des jeunes des autres quartiers. De même, le taux de chômage des personnes handicapées est plus de deux fois supérieur à la moyenne.

Le Contrat Engagement Diversité : donner une première expérience dans le public pour trouver du travail dans le privé

C’est pourquoi la Ville d’Amiens a engagé une démarche volontariste et innovante en mettant en place le « Contrat Engagement Diversité ». Il s’agit d’offrir l’opportunité à des jeunes de se former, de se qualifier et d’accéder à un emploi dans de bonnes conditions.

Les jeunes bénéficiaires de ce « Contrat Engagement Diversité » sont identifiés par les partenaires locaux de l’emploi comme ayant rencontré dans leur parcours professionnel des difficultés liées aux discriminations. Ces jeunes sont accueillis dans les services de la collectivité, sur des métiers dont les compétences sont identifiées comme transférables en priorité dans les entreprises du secteur privé.

Il ne s’agit pas d’une promesse d’embauche définitive dans la collectivité, mais d’une occasion pour les jeunes d’acquérir une expérience professionnelle, des qualifications, une connaissance des réseaux qui leur manquaient pour trouver un emploi durable dans le secteur privé.

Différents types de contrats sont proposés aux jeunes, CAE passerelle (1 an) ou contrats d’apprentissage (1 à 3 ans). Au-delà du statut et de l’indemnisation que permettent ces contrats, le CED donne accès à un dispositif renforcé d’accompagnement social et professionnel qui prend appui sur du tutorat interne à la collectivité, et du parrainage avec des employeurs privés.

Chaque jeune est accompagné dans son parcours par la Mission Locale, ou Pôle Emploi, ou Cap Emploi et devra effectuer plusieurs périodes d’immersion en entreprises (d’au moins 3 mois dans le cadre du CAE passerelle).

Par ailleurs, un partenariat est tissé entre ces intermédiaires de l’emploi et les associations qui agissent et soutiennent l’insertion professionnelle des jeunes dans les quartiers.

Ce dispositif original et innovant est mis en expérimentation à Amiens grâce au soutien de l’Etat, en particulier à travers la mise à disposition de contrats aidés. Le Conseil régional de Picardie accompagne cette expérimentation en ouvrant son offre de formation en fonction des besoins des jeunes. Enfin, le Centre Hospitalier Universitaire de Picardie et le Conseil Général de la Somme accueilleront également des jeunes en CED dans leurs services.

Une première promotion de 19 jeunes bénéficiaires de CAE passerelle depuis juillet 2010

Un premier groupe de 19 jeunes est accueilli depuis juillet dernier dans les services mutualisés de la Ville d’Amiens et de la communauté d’agglomération Amiens Métropole. Ces jeunes, 13 garçons et 6 filles, sont âgés de moins de 26 ans, ont tous un niveau inférieur au CAP/BEP et sont issus des quartiers prioritaires de la ville. Parmi ceux-ci, 2 jeunes sont en situation de handicap.

Ils occupent actuellement des postes dans les secteurs de l’accueil (Coliseum, office du tourisme, accueil mairie, écoute seniors..), du bâtiment (agents polyvalents, peintre, soudeurs métallier…) et du transport (chauffeurs-livreurs). Ce mardi 26 octobre, ils rencontreront leurs parrains, issus du monde de l’entreprise et chez qui ils effectueront en novembre, leurs premiers stages en entreprise. Cette première promotion sera suivie d’une deuxième d’ici la fin 2010.

10 jeunes handicapés bientôt en contrat d’apprentissage

Entre temps, grâce au partenariat avec le Fond d’insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) et avec CAP-EMPLOI et l’AIP 80 (action insertion professionnelle), 10 jeunes handicapés vont également profiter au sein des services de la collectivité d’un contrat d’apprentissage.

En fonction de leur projet professionnel, ces jeunes se verront proposer des contrats d’un à trois ans et bénéficieront de l’engagement et du soutien de l’ensemble des agents de la collectivité et des moyens mis en œuvre dans le cadre du Contrat Engagement Diversité.