Avec l’AFPA, Thiriet fait un effort pour l’emploi

A l’heure où de nombreuses entreprises licencient leurs salariés, d’autres les forment pour les garder… Comment professionnaliser, valoriser et fidéliser ses équipes ? Thiriet, spécialiste des produits surgelés, avec le soutien d’Intergros* a fait le choix de la formation professionnelle.

« Nos vendeurs sont globalement peu qualifiés : il est nécessaire pour nous de monter en compétences et de capitaliser sur nos forces vives », explique Thierry Gagnot, responsable développement RH de la société Thiriet. A cet effet, Thiriet s’est adressée à l’AFPA Vosges pour la mise en place d’une formation adaptée au profil de ses vendeurs et à leur rythme de travail. « Voir que des entreprises forment leurs collaborateurs pour les conserver, constitue un message positif et porteur d’espoir » se félicite de son côté Michel Colantonio, directeur de l’AFPA Vosges. Bilan à ce jour : 9 salariés ont d’ores et déjà été diplômés, 20 autres sont en cours de formation…

Une formation adaptée

Le diagnostic des besoins réalisé avec l’appui d’Intergros a mis en évidence la nécessité d’élever les compétences des personnels de vente et convaincu l’entreprise Thiriet d’opter pour des parcours de formation certifiants et individualisés. En amont de la formation, une évaluation de compétences a été réalisée pour chaque salarié : tests et entretien sur une journée. A raison de 3 jours par mois pendant 6 mois (de janvier à juin 2009), 9 salariés ont suivi un programme de formation transverse, axé notamment sur les techniques de vente en face-à-face, mais aussi sur l’animation et la gestion du point de vente. En fonction des profils, des modules complémentaires ou de remise à niveau, en gestion notamment, ont été proposés à la carte.

* Intergros est l’organisme paritaire collecteur agréé du commerce de gros – dit commerce interentreprises – et du commerce international.

Ils témoignent

Danièle, vendeuse magasin Thiriet Metz : « Sans qualification au départ, j’avais peur de ne pas être à la hauteur de cette formation. Aujourd’hui, je suis fière : ce diplôme est un plus indéniable qui valide mon expérience professionnelle ; c’est aussi pour Thiriet une belle façon de nous dire « ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu vas devenir… nous intéresse. »

Arnaud, vendeur magasin Thiriet Saint-Dié : « Cette formation m’a permis de revisiter totalement le métier que j’exerce depuis 12 ans ! Le déroulé d’une vente n’est pas qu’une affaire d’intuition ; des sketchs de vente nous ont permis de nous approprier rapidement les bonnes pratiques. J’ai pu également m’initier à l’informatique… »

29 salariés concernés à ce jour

Trois autres groupes de salariés sont en cours de formation : huit vendeurs en magasin

visant le titre de Vendeur Spécialisé Magasin (février 2010), six préparateurs de

commandes visant le titre de Préparateur de commandes (mars 2010), six attachés commerciaux visant le titre d’Attaché commercial (Juin 2010).

Ce sont donc à ce jour vingt-neuf salariés qui bénéficient de cette opportunité de professionnalisation et de certification. Ce plan d’action a pu être mis en place grâce au conseil et à l’appui financier d’Intergros, l’OPCA de la branche.