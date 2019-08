Avec Ladapt, le handicap rassemble

“Dans le cadre de la 12ème semaine pour l’emploi des personnes handicapées animée par L’ADAPT et ses partenaires, le forum emploi qui s’est tenu mardi 18 novembre à Lyon/Villeurbanne a permis à 1280 candidats handicapés (plus du double qu’en 2007) de rencontrer plus de 300 recruteurs (68 entreprises présentes)

Employeurs du public ou du privé, tous animés par le souhait d’intégrer dans leurs effectifs les compétences des personnes handicapées, ont en début de matinée écouté les messages des représentants des pouvoirs publics : monsieur VUIBERT, préfet délégué à l’égalité des chances, madame NOVELLI, vice présidente de la région Rhône-Alpes, monsieur BARADUC, vice président du Conseil Général, madame Sylvie GUILLAUME, maire adjoint de la ville de Lyon.

Les personnes handicapées, dont 310 d’entres elles avaient participé à une demi-journée de préparation (PréINFOrum), ont pu avoir un contact direct avec plusieurs employeurs, participer à la conférence présentant les ESAT « hors murs »,prendre la parole et jouer un rôle, dans les grands moments offerts par la Compagnie PPPH de théâtre qui permet à tout un chacun d’exprimer la manière dont il aimerait que les choses se passent (annonce du handicap, parcours administratif, intégration dans l’entreprise, etc…).

Il y a tant de motivation et d’énergie déployées par les uns et les autres qu’il ne fait nul doute que l’on peut « réussir avec un handicap » !”



Thierry DELERCE

Directeur L’ADAPT Rhône