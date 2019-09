Avec la loi Bachelot, cela va de plus en plus dur pour de plus en plus de monde

Dysfonctionnements à l’hôpital, augmentation des inégalités sociales de santé, 65% d’augmentation des dépassements d’honoraires sur 7 ans, désertification médicale

dans les secteurs géographiques non rentables, 14% des assurés sociaux renoncent aux soins pour cause financière, augmentation du reste à charge pour les catégories

défavorisées, remplacement du principe de solidarité par le principe de la sélection par le risque, privatisation des profits et socialisation des pertes, et profits records

pour les multinationales de l’assurance, de la pharmacie et du système de santé privé…

La loi “Hôpital, Patients, Santé, Territoires” qui arrive au Parlement le 10 février va ne faire qu’accélérer le constat précédent. Avec cette loi, l’hôpital sera alors géré

comme une entreprise industrielle pour générer du profit et non selon les besoins sociaux. Avec cette loi, la démocratie sanitaire est totalement liquidée. Et si on

rapproche cette loi avec le Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS 2009) et avec les décisions de la Fédération nationale de la Mutualité française du

12 décembre dernier, on mesure à quel point tout est fait d’une part pour privatiser le remboursement des soins in fine par les multinationales de l’assurance et d’autre part pour privatiser les secteurs rentables de l’hôpital au détriment du reste.

Bernard Teper