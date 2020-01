Avec la crise et le chômage, le nombre de bénéficiaires du RSA a fortement augmenté

En juin 2010, le revenu de solidarité active comptait 1 766 000 bénéficiaires en France métropolitaine (régime général) soit 20 % de plus en un an. Le nombre de bénéficiaires du RSA « socle » a augmenté de 10 %, de 1 210 000 en juin 2009 à 1 332 000 en juin 2010. C’est le RSA « activité » qui a fourni le gros des nouveaux inscrits. La progression est forte car l’année observée coïncide avec le plus fort de la crise économique. La courbe des bénéficiaires du RSA se calque sur celle de la progression du chômage.

L’étude de la Dress publiée par Etudes et résultats montre que les 25-49 ans représentent 72 % des allocataires du RSA socle, la moitié ayant de 25 à 34 ans , en hausse de 13 %.