Avec Inov’hand, le label Cap’Handéo prend ses marques dans le Bas-Rhin

Après HanDrôme-Services (Valence, 26), c’est au tour d’Inov’hand – Pôle Ressources Local Handéo – de présenter le label Cap’Handéo dans le Bas-Rhin, ce mardi 26 avril 2011.

Cap’Handéo est le premier label SAP*-HandicapS garantissant :

– plus de visibilité aux services prestataires ;

– une meilleure lisibilité de l’offre aux personnes en situation de handicap.

Pour les personnes en situation de handicap, le label les aide à mieux identifier les services adaptés et compétents pour intervenir à leur domicile et prendre en compte leurs attentes et besoins spécifiques. Pour les prestataires, il leur permet de se différencier et de s’inscrire dans une démarche d’amélioration de l’offre à destination des personnes en situation de handicap.

Le label Cap’Handéo est réservé aux services prestataires agréés qualité. La candidature se fait directement en ligne sur www.handeo.fr. L’obtention du label est conditionnée par la conformité aux caractéristiques figurant dans son référentiel.

Inov’hand et la labellisation

Dès 2009, Inov’hand a structuré ses activités en collaboration avec l’enseigne nationale Handéo et s’est rapidement constitué Pôle Ressources Local pour le déploiement du label dans le Bas-Rhin.

Véritable interface entre les SAP* et les institutions du département, Inov’hand constitue à la fois un appui technique pour les prestataires candidats au label, et une structure de conseil pour les personnes en situation de handicap ou leur famille.