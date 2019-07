Avec Inovaccess, Grenoble repense l’emploi

Voilà une initiative unique en France qui vise à offrir aux personnes handicapées une accessibilité globale et continue, de la ville à l’entreprise, sur un territoire urbain à forte densité d’emploi. Initiée par l’Agefiph et mené en partenariat avec la Ville de Grenoble, ce projet vise à offrir aux personnes handicapées, pour la première fois en France, à une échelle urbaine et sur un bassin d’emploi très dense, les conditions d’une accessibilité globale et continue, de la ville à l’entreprise : transport, voirie, espace public, bâtiments.

La Ville de Grenoble réalisera les travaux utiles sur l’espace public pour assurer la continuité de la chaîne de l’accessibilité ; elle interviendra dans le cadre de sa programmation pluriannuelle et notamment des opérations ponctuelles nécessaires pour permettre l’accès à certaines PME et PMI.

Diagnostic accessibilité

« On ne peut pas traiter indépendamment l’emploi et la politique générale d’accessibilité » explique Hervé Buissier, du service Déplacements et Accessibilité de la ville de Grenoble. L’Agefiph facilitera la mise en accessibilité « tous handicaps » des entreprises privées en finançant, à hauteur de trois millions d’euros, la réalisation d’un « diagnostic accessibilité » dans chacune d’elle et en participant au financement d’éventuels travaux d’amélioration ou de mise en conformité, en ciblant prioritairement celles qui sont assujetties à l’obligation d’emploi. « L’Agefiph nous a sollicité car la ville de Grenoble est déjà connue pour son accessibilité. Notre rôle consistera à rendre les entreprises accessibles via l’espace public et les transports en commun. »

Lever les freins à l’embauche

Le Club Entreprises Handicap a été consulté dans le cadre du lancement de ce projet. Rassemblant une centaine d’adhérents – responsables d’entreprise, DG, DRH, chargés de mission handicap – cette structure est présidée par Corinne Margot, DRH du groupe Soitec. « Nous sommes très impliqués, explique-t-elle. Il s’agit actuellement de lever un certain nombre de freins à l’embauche de personnes handicapées et l’accessibilité des entreprises est un de ces freins. » En aidant les entreprises à rendre leurs locaux accessibles à toutes les personnes, Inovaccess veut faciliter le recrutement de personnes handicapées, quelle que soit leur déficience, et offre aux entreprises des moyens supplémentaires pour satisfaire à leurs obligations légales en matière d’emploi. « Ce projet officialise les demandes ponctuelles auxquelles nous apportions jusqu’ici des réponses ponctuelles, poursuit Hervé Buissier. Nous quittons le cas particulier pour une démarche plus globale dans différents secteurs de la ville. » Corinne Margot estime pour sa part qu’il « ne faut pas attendre de faire des aménagements pour embaucher » mais qu’il « faut travailler de manière globale pour que le problème d’accessibilité ne se pose pas. Une entreprise ne peut attendre six mois qu’une ligne de bus soit accessible… »

Adopter une attitude proactive

Par ricochet, le projet Inovaccess active la mise en accessibilité de la Ville de Grenoble sur le périmètre concerné. Le projet s’étend sur une surface de 286 hectares et couvre trois quartiers contigus : Berriat (activités industrielles et commerciales traditionnelles), le quartier d’affaires moderne d’Europole – activités de services -, le Polygone scientifique de la Presqu’île Drac Isère – entreprises high-tech et les instituts de recherche. Sept cent treize entreprises sont concernées, avec plus de 8000 salariés et 55 d’entre elles sont assujetties à l’obligation d’emploi. « Sur le secteur Bériat, tout est à faire, précise Hervé Buissier. Europôle est accessible ainsi que la presqu’île, qui est un quartier neuf. » Tandis que Corinne Margot se réjouit de cette « initiative publique qui a intégré les entreprises » avant de conclure : « en matière d’emploi et de handicap, on ne peut rester dans le domaine de la réaction. On n’est pas confronté au même processus de recrutement que pour les salariés valides et il faut adopter une attitude proactive et rencontrer les personnes en amont. »

Pour une efficacité maximum

Le projet Inovaccess sera mené pendant trois ans (2010-2012) et les interventions s’organiseront selon trois tranches successives. « On ne connaît pas encore les montants exacts des investissements qui seront nécessaires, mais la ville d’engage à mettre en œuvre la facilitation des déplacements domicile-entreprise. » Dès la première tranche, les travaux seront entamés aussitôt les diagnostics effectués. Le délai de trois ans impose un avancement rapide des travaux. Pour une efficacité maximum, un comité de suivi a été mis en place qui rassemble les acteurs du périmètre – Région, département. Des réunions seront organisées afin d’estimer l’avancement du projet : bilan, diagnostic, accords signés et débouchés en terme d’emploi y seront évoqués. « La première réunion du Comité de projet se tiendra le 8 mars, poursuit Hervé Buissier. On y discutera d’une charte entre les acteurs institutionnels.»

Grenoble, ville accessible

Ville d’innovation scientifique et ville d’innovation sociale, Grenoble a fait du mieux-vivre ensemble un de ses objectifs prioritaires. La prise en compte des personnes en situation de handicap s’inscrit dans ce cadre et fait l’objet, depuis 1995, d’une délégation politique spécifique inscrit de manière transversale dans l’ensemble des services municipaux. Aménagements urbains, logement, éducation, emploi, transport, tourisme, culture, santé… la prise en compte du handicap se situe au carrefour de toutes les politiques publiques.