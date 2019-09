Avec Cap Hanbauches, chacun est capable de passer le Cap !

Après son intervention à Auchan Englos le 17 Mars dernier, l’association Cap Hanbauches sera présente à Norauto à Lesquin le 14 Avril 2011 de 11h à 15h.

La notion du handicap en entreprise sera dédramatisée et démystifiée grâce à Cap Hanbauches. L’association, créée par sept étudiants de l’IESEG, School of Management, interviendra dans l’entreprise Norauto à Lesquin le 14 Avril prochain.

L’entreprise aura l’opportunité de recevoir l’équipe d’étudiants qui proposera plusieurs ateliers. De plus, un stand d’informations accueillera les employés pour présenter le projet et les missions, répondre aux éventuelles interrogations concernant la reconnaissance administrative du handicap et les diriger vers les différents ateliers.

En effet, de nombreuses difficultés résident dans ce domaine en entreprise. Le manque de connaissance sur le sujet amène les gens à avoir une image faussée du handicap. D’une part, le handicap n’est pas forcément une restriction physique. Par ailleurs, 80% des personnes handicapées ont déjà un emploi ; le pourcentage restant correspondant à une population de plus basse qualification. Enfin, les personnes déjà intégrées dans l’entreprise et ayant déjà prouvé leur qualification ne font pas les démarches de la reconnaissance administrative. La politique est donc de gommer les différences liées au handicap.

Cap Hanbauches a pour but de créer un climat de confiance autour du handicap dans les entreprises, de dédramatiser et illustrer ce sujet pour que les salariés puissent comprendre l’intérêt de la reconnaissance administrative du handicap.