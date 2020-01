Avec Cap Hanbauches, chacun est capable de passer le Cap

L’association Cap Hanbauches, créée par sept étudiants de l’IESEG, School of Management, interviendra dans l’entreprise Auchan Englos le 17 mars prochain de 13h à 17h.

L’entreprise aura l’opportunité de recevoir l’équipe d’étudiants qui proposera plusieurs ateliers au cours de l’après-midi. De plus, un stand d’informations accueillera les employés pour présenter le projet et les missions, répondre aux éventuelles interrogations concernant la reconnaissance administrative du handicap et les diriger vers les différents ateliers.

En effet, de nombreuses difficultés résident dans le domaine du handicap en entreprise. Tout d’abord, être en situation de handicap peut paraître “gênant et discriminant” et dissuade donc de nombreuses personnes à se faire reconnaître comme tel. Par ailleurs, le salarié n’a parfois pas conscience qu’il présente un handicap ou ne connaît pas les divers avantages à se faire reconnaître. Enfin, l’entreprise peut éprouver des difficultés à identifier la qualification des personnes handicapées et à leur permettre de travailler dans des conditions adaptées.

Cap Hanbauches a pour but de créer un climat de confiance autour du handicap dans les entreprises pour que les salariés puissent parler de leur situation et comprendre l’intérêt de la reconnaissance administrative du handicap. L’association interviendra dans plusieurs entreprises dès le mois de mars.