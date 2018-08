AVC et handicap : Un tour d’Europe pour sensibiliser

Un tour d’Europe en van pour sensibiliser aux problématiques AVC et handicap

Louis Gustin, 28 ans touché par un AVC à 25 ans. Elise Mathy, 29 ans touchée par un AVC à 27 ans. Ils se sont rencontrés en 2017. En octobre 2017, ils créent un site internet avec des réseaux sociaux pour interviewer des députés européens mais également des personnalités politiques françaises et des gérants d’associations et d’entreprises qui ont un lien avec le handicap. Ce site s’appelle “S’adapter”. Aujourd’hui ils souhaitent sensibiliser sur le thème AVC et handicap.

Depuis juin 2018, ils ont un projet commun de grande envergure afin de sensibiliser au handicap, de faire connaître l’AVC, ses facteurs de risques, sa prise en charge, sa rééducation, malheureusement si peu connus du grand public alors que l’AVC est pourtant si fréquent. En effet, il se produit 1 AVC toutes les 4 minutes en France soit 150 000 AVC par an et rares sont les personnes qui en connaissent les symptômes, surtout que cela peut arriver à n’importe qui et à tout âge. Louis et Élise en sont la preuve vivante.

Ils ont eu la chance de survivre à ce tsunami. Ils se sont battus pendant de longs mois et encore maintenant afin de sortir de ce cauchemar avec le moins de séquelles possibles. Pour cela, ils veulent partager leur aventure. C’est pourquoi ils ont décidé de partir à la rencontre de leurs voisins européens pour échanger, apprendre, instruire, découvrir et faire découvrir… dans le but d’améliorer les prises en charge de victimes, des aidants, et de prévenir d’éventuelles futures victimes.

Louis est juriste, Élise est médecin et tous deux ont cette force de vouloir faire évoluer les choses, pour que leur histoire serve à d’autres. Il y a tant, voire tout à construire dans ce domaine (AVC et handicap, rééducation, ect.). Ils comptent bien y contribuer. Ils vont parcourir la France et l’Europe en van afin de parler du handicap, de l’AVC, de l’auto rééducation et faire évoluer les choses dans ces domaines.

Ils y croient et iront au bout de leur rêve. Pour cela, ils ont besoin de sponsors, d’un van adapté et aménagé. Bref, ils ont besoin de vous et de votre aide.

Ils sont soutenus par certaines associations : France AVC, France Aphasie, certaines entreprises : Handilex, Batigère, Plurielles au singulier.

Si vous avez des questions ou suggestions ou simplement si vous souhaitez les aider, n’hésitez pas à les contacter par mail : s4dapter@gmail.com. Plus d’infos sur : www.sadapter.eu et sur la page Facebook « S’adapter ».