AVC : Mieux le connaître pour mieux le traiter et l’éviter au maximum

Listen to this article Listen to this article





Accident vasculaire cérébral (AVC) : Mieux le connaître pour mieux le traiter et l’éviter

La Société Française Neuro-Vasculaire (SFNV) et la Fédération Nationale France AVC lancent une campagne pour alerter la population sur les facteurs de risque et faire connaître les mesures préventives permettant de réduire de 80% le risque de survenue d’Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC).

Un Accident Vasculaire Cérébral survient lorsque la circulation sanguine vers ou dans le cerveau est interrompue par un vaisseau sanguin bouché (85% des AVC sont des accidents ischémiques), ou lorsque la rupture d’un vaisseau sanguin provoquant une hémorragie (AVC hémorragique ou hématome) survient dans le cerveau. Les conséquences peuvent être dramatiques avec des cellules du cerveau qui sont détruites ou qui ne reçoivent plus l’oxygène et le glucose dont elles ont besoin pour fonctionner normalement.

En France, près de 800 000 personnes sont atteintes aujourd’hui par un accident vasculaire cérébral – 1/4 des patients concernés ont moins de 65 ans, et plus de 500 000 en gardent des séquelles. Chaque année, 140 000 nouvelles personnes sont touchées. Il est la première cause de handicap acquis de l’adulte, la deuxième cause de démence après la maladie d’Alzheimer, et est devenu la première cause de mortalité chez la femme.

Plus l’AVC est pris en charge tôt, mieux il peut être traité. D’où l’importance de la sensibilisation auprès des particuliers comme des professionnels. Les premiers symptômes doivent vous conduire à appeler immédiatement le 15.

Pour en savoir plus : www.accidentvasculairecerebral.fr