Avatar: quand la tétraplégie fait du chiffre

Le dernier film de James Cameron – le plus cher de l’histoire du cinéma – a franchi la barre du milliard de dollars de recette (700 millions d’euros). Ce film met en scène un ex-marine tétraplégique, prénommé Jake qui est envoyé sur la planète Pandora afin de convaincre les Na’vis de quitter leur arbre sacré sous lequel se cache des richesses convoitées par les Hommes. Réalisé entièrement en 3D, Avatar entre dans l’histoire du cinéma en devenant le quatrième film à franchir ce cap du milliard de dollars, après Titanic, le Seigneur des Anneaux : Le retour du Roi et Pirates des Caraïbes : Le secret du coffre maudit. Ce succès du film Avatar pourrait prendre encore de l’ampleur et selon certains spécialistes, il pourrait rapporter près de quatre milliards de dollars, soit environ trois milliards d’euros.