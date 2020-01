Auxiliaires de vie scolaire: Bianco (PS) pour une reconnaissance statutaire

PARIS, 25 jan 2011 (AFP) – Le député PS Jean-Louis Bianco a demandé au Premier ministre François Fillon et au ministre de l’Education nationale, Luc Chatel, “la reconnaissance statutaire du métier d’auxiliaires de vie scolaire” (AVS) pour l’accompagnement des enfants handicapés.

Jean-Louis Bianco, qui a écrit au Premier ministre et au ministre de l’Education nationale, juge dans un communiqué que “ce personnel, chargé d’accompagner les élèves en situation de handicap à l’école, se voit proposer au fil des ans des contrats de travail de plus en plus précaires avec un salaire qui dépasse rarement les 600 euros net mensuels”.

“Recrutés sous contrat unique d’insertion, sans aucune formation professionnelle sur le handicap ni le scolaire, les AVS se retrouvent sans aucune perspective à la fin de leur contrat”, a fait valoir le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. “Grâce aux auxiliaires de vie scolaire, l’enfant handicapé peut étudier normalement comme les autres enfants de sa classe: il est essentiel que l’Etat reconnaisse ce métier à part entière pour que les accompagnants n’aient plus à justifier leur présence, leurs compétences et leur professionnalisme et pour que les enfants aient une scolarité digne de la République”.