Aux Tuileries, la Roue tournera au profit de la Fondation Motrice

La fête des Tuileries (du vendredi 26 Juin au dimanche 23 Aout 2009) est une foire familiale et traditionnelle installée dans un lieu d’exception. Chaque été, le Jardin accueille un soixantaine d’attractions foraines, pour la plus grande joie des petits et le plaisir de leurs parents. Chevaux de bois, palais des glaces, auto-tamponneuses, trains fantômes, …, et la grande roue, l’incontournable manège de la fête. Le vendredi 26 Juin, elle tournera au profit de la Paralysie Cérébrale !



Un jour avant son ouverture officielle, la Fête foraine des Tuileries, les forains et Marcel Campion offrent cet espace légendaire et ses manèges spectaculaires à la Fondation Motrice, fondation de recherche sur la Paralysie Cérébrale. En plein cœur de Paris, c’est une occasion rêvée pour tous ceux qui souhaitent soutenir une grande cause et faire la fête en famille, le tout en bénéficiant d’un accès illimité aux attractions et en profitant de la compagnie de nombreuses personnalités.

Le vendredi 26 Juin 2009, de 19 heures à minuit, tarif d’entrée unique : adulte 25€ / enfant 15€

La soirée sera placée sous le Haut Patronage d’Andrea Casiraghi, parrain de la Fondation Motrice, et se déroulera en présence de Delphine de Turckheim, ambassadrice de bonne volonté de la Fondation Motrice, et de nombreuses autres personnalités venues nous soutenir.

Ouvert tous les jours de 11h à 23h45 semaine et de 11h à 00h45 vendredi, samedi et veilles de jours fériés L’accès à la foire est gratuit. Il existe des pass à des prix intéressants pour participer aux nombreuses attractions.