Auvers-sur-Oise signe la charte « commune-handicap »

Le maire d’Auvers-sur-Oise, Jean-Pierre Béquet, a signé avec les associations valdoisiennes la charte « commune-handicap. » Cet accord engage la ville « à promouvoir l’intégration dans la cité de toutes les personnes handicapées en améliorant leur autonomie. »

Après la mise en place d’une commission handicap et la réalisation d’une journée de sensibilisation en février 2007, la commune d’Auvers-sur-Oise continue son chemin vers l’accessibilité de ses équipements aux personnes handicapées. Avec la signature de cette charte la ville s’engage à intervenir dans de nombreux domaines comme l’accessibilité des lieux publics, le logement, l’emploi et la formation, la vie à domicile et la vie sociale… « Cette signature est l’expression de notre désir de passer de la réflexion à l’action sur l’ensemble des projets relatifs à l’accessibilité » indique la municipalité.