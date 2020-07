Tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes : Ensemble en Vacances 

Auvergne-Rhône-Alpes : Ensemble en Vacances

« Ecrire ensemble un manifeste pour un tourisme bienveillant, qui agit en pleine conscience de son impact et de sa responsabilité face aux enjeux sociétaux, environnementaux, climatologique et économique » : tels sont les objectifs pour la région fixés par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme.

Découvrez dès cet été les richesses de la région en famille et partagez des moments de retrouvailles petits et grands « Ensemble en vacances ».

Notre sélection de Parcs et activités de loisirs à faire en famille*.

Le petit train de la Mure

À nouveau sur les rails, en Isère, Le petit train de la Mure sur le plateau Matheysin circulera l’été prochain, sur un parcours de 15 km situés entre la Mure et le belvédère de Monteynard. Ce site emblématique du territoire était à l’arrêt depuis 2010 en raison d’un éboulement. Ouvrages d’art rénovés, nouvelle gare pour accueillir les voyageurs, la nouveauté de ce site touristique sera le restaurant panoramique construit sur le belvédère, dominant le lac de Monteynard. Le train possède un wagon accessible aux personnes à mobilité réduite.

Départ gare de la Mure et de son Musée du train – 38 350 La Mure

Réouverture en juillet 2020, jusqu’au 31 octobre 2020.

A partir de 2021, ouverture du 1er avril au 31 octobre.

https://lepetittraindelamure.com/

Le Pal, Parc d’attractions et animalier

Au cœur de 50ha de nature, Le PAL propose 30 attractions spectaculaires pour la famille, 900 animaux sauvages et de magnifiques spectacles. Après le Yukon Quad pour les amateurs de sensations fortes et Les Ailes du Yukon pour vivre des émotions en famille, La Yukon Valley s’agrandit avec un nouvel espace dédié aux plus jeunes. Vous pourrez faire vivre à vos enfants de nouvelles aventures avec « La Rivière des Castors » et « Yukon Trucks ». Descendre des rapides à bord de petits tonneaux, conduire de gros camions américains à travers le Canada, les petits aventuriers en herbe adoreront ces nouvelles expériences qu’ils pourront également partager avec vous.

Vivez une expérience unique : dormir dans les safaris lodges !

D’avril à octobre le Pal propose de prolonger votre séjour en famille au cœur de la savane dans des lodges sur pilotis disposant d’un accès direct sur les animaux. 3 lodges ont été aménagés pour recevoir des personnes à mobilité réduite.

Le Pal – 03 290 Dompierre-sur-Besbre

Ouverture jusqu’en septembre 2020.

www.lepal.com

Vulcania, la Parc d’Exploration des Volcans et de la Planète – en photo principale Vulcania © 4 vents

Unique en Europe, Vulcania est un parc où l’on apprend en s’amusant. Ce parc à thème, situé au cœur du parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, propose à ses visiteurs de mieux comprendre le fonctionnement des volcans et de notre planète. Si vous rêvez de survoler l’Auvergne sur le dos d’un aigle, d’assister au réveil des volcans d’Auvergne ou d’explorer des fonds marins, rendez-vous à Vulcania. Le parc propose également des spectacles à différents moments de l’année et un spectacle pyrotechnique époustouflant lors des nocturnes de l’été. Chaque année plus de 310 000 visiteurs viennent au parc pour vivre une aventure inoubliable !

Nouveautés 2020 :

Dragon Ride 2 : animation dynamique accessible, y compris en Langue des Signes Française et sous-titres.

La forêt des dragons : parcours extérieur accessible (quelques passages délicats), audioguide, Langue des Signes Française et sous-titres.

Mission Vulcania, opération sauvetage : film 3D de 12 min accessible, y compris en Langue des Signes Française et sous-titres.

Vulcania – 63 230 Saint-Ours-Les-Roches

Ouverture jusqu’en novembre 2020.

S’informer sur toutes les attractions accessibles par type de besoins et handicaps sur :

https://www.vulcania.com

A proximité – Le Volcan de Lemptégy – Dès 2020, nouveau train électrique accessible pour découvrir ce superbe volcan à ciel ouvert sur un parcours de 3,2km. Visite idéale à faire en famille. Tour à tour, vous accédez aux hauteurs du site pour admirer une dizaine de volcans voisins, puis appréciez la vue panoramique sur l’ensemble du Volcan de Lemptégy.

Volcan de Lemptégy – 63230 Saint-Ours-Les-Roches

http://www.auvergne-volcan.com

Où loger en famille à proximité des volcans ?

Hôtel-restaurant Le Relais des Puys https://www.relaisdespuys.com

Archipel Volcans http://www.archipel-volcans.com

Gite la Picolina https://www.lapicolina63.fr

Les balades confort de Savoie

Des rives des grands lacs aux sommets, en passant par les alpages, plus de 8000 km de sentiers balisés permettent de parcourir à pied les richesses naturelles du territoire du département de la Savoie.

30 promenades confort donc « 5 balades confort coup de cœur » à faire en famille ont été référencées pour offrir des moments de détente et répondre aux besoins des personnes d’un âge avancé, de familles avec poussettes, des personnes en situation de handicap, des personnes malmarchantes etc. Elles offrent très peu de dénivelé, les sentiers sont plus larges que la moyenne, et les parcours sont aménagés pour faire des pauses régulières.

Retrouvez tous les itinéraires sur : www.savoie-mont-blanc.com

Autres idées d’activités accessibles à faire avec les enfants en Savoie-Haute-Savoie :

Anes et Alpages http://anesetalpages.blogspot.com

Les loisirs ensemble de pleine nature au cœur de la vallée de Thône et du Massif des Aravis : http://www.live-loisirs-nature-adaptes.fr/

Visites de ferme et alpages : savoie-mont-blanc.com – rubrique handi-tourisme

L’Atelier de l’eau – http://www.cognin.fr

Inspiration Vercors, un parc naturel régional qui s’engage pour l’accessibilité

Citadelle de calcaire. L’expression est connue, presque éculée, et pourtant elle reflète particulièrement bien la réalité. Le Vercors, haut lieu de la Résistance, est un espace naturel unique, mêlant stations familiales en toute saison et réserve naturelle.

Montagne douce, le Vercors territoire entre Isère et Drôme propose une offre touristique adaptée.

https://www.inspiration-vercors.com

https://parc-du-vercors.fr

La Viavercors un itinéraire accessible à tous

Personnes à mobilité réduite ou promeneurs désireux de reprendre une activité de marche à pied, un carto-guide est à votre disposition dans les Offices de Tourisme. Il vous renseigne sur les stationnements, les aires de repos et curiosités locales.

L’itinéraire entre Lans en Vercors et Villard de Lans est particulièrement accessible, plat et sans pente forte, il est idéal pour les personnes en fauteuil roulant.

Information sur : http://via.vercors.fr/

Les Chalets de la Frache

5 maisons à ossature bois lumineuses, spacieuses, de plain-pied et très bien équipées qui garantissent un cadre matériel confortable pour des vacances agréables. Ideal pour les familles, chaque personne y trouvera un niveau de confort lui permettant de profiter à la fois de ses vacances, de sa famille, de ses envies d’activités ou de tranquillité. Sur place ou très proches des gîtes, de multiples activités accessibles sont possibles : piscine, balade en calèche ou avec des ânes etc..

Chalets de la Frache – 26 420 Vassieux-en-Vercors

http://www.chaletsdelafrache.fr

Autres lieux de séjours accessibles en famille dans le Vercors

La Grange du Faz – https://lagrangedufaz.wordpress.com

Chambres d’hôtes Le Séchoir de Creneuf – http://www.sechoirdecreneuf.com

La ferme du Villard – http://www.la-ferme-du-villard.com

PROJET BENUR, le 1er char qui a le sens du share !

Vous connaissez probablement les handbikes. Mais savez-vous qu’à ce jour tous les modèles existants nécessitent de pouvoir se transférer du fauteuil roulant au vélo ? Innovation majeure : Benur est un tricycle utilisable en toute autonomie, accessible directement avec son fauteuil. On monte et on descend facilement, sans l’aide d’un tiers, comme dans un char romain!

La vocation de Benur ? Le partage ! Des vélos à disposition au même prix que les vélos en libre-service classiques. Ses ambitions ? Rendre l’espace public accessible au plus grand nombre, lutter contre l’exclusion en rétablissant du lien social et en favorisant le retour à l’emploi.

1er handbike à assistance électrique fun & intelligent

Vélo français, design et innovant, Benur est une solution de déplacement cyclable accessible à tous. Lignes épurées, couleurs pep’s, ce tricycle suscite la sympathie partout où il passe. Avec Benur, la mobilité pour tous devient une réalité quotidienne. Angles de braquage, ergonomie, gabarit, maintenance minimum… Parfaitement adapté aux équipements cyclables classiques, Benur passe partout, sur tous les types de revêtements. Roi de l’asphalte en ville, il s’aventure sans problème sur les sentiers de campagne, les pistes en herbe, cailloux, sable.

Bientôt tous les usagers pourront en profiter, grâce à une banquette amovible. Les personnes utilisant une canne ou des béquilles, et notamment les séniors, trouveront en Benur la solution secure pour pédaler relax !

Rendez-vous sur La ViaRhôna et à Clermont-Ferrand en 2020

Embarquez avec Benur pour faire vos courses ou vous initier au cyclotourisme. Profitez de la ViaRhôna, une voie permettant de s’évader quelques heures ou journées, au gré de vos envies entre le lac Léman et la mer Méditerranée. Participez à l’expérimentation Benur sur les étapes 9 (Lyon-Jons) et 13 (Tain-l’Hermittage-Valence) de La ViaRhôna et profitez des attraits touristiques du territoire ainsi que du cœur de Clermont-Ferrand. Les deux premières destinations à proposer Benur !

Retrouvez le #ProjetBenur sur : www.projet-benur.com

Facebook : https://www.facebook.com/www.benur.net/ Instagram : https://www.instagram.com/leprojetbenur/ Twitter : https://twitter.com/projetbenur /

Contact : contact@benur.net

Plus d’information sur la ViaRhôna : www.viarhona.com

Les sites labellisés Tourisme & Handicap en Auvergne-Rhône-Alpes :

Plus de 400 professionnels de la région (hôteliers, centres de vacances, sites touristiques, restaurateurs, propriétaires de chambres d’hôtes, offices de tourisme, etc…) sont engagés dans cette démarche d’accueil de tous les publics, avec des réponses adaptées à toutes les formes de handicap, moteur, visuel, auditif et mental.

Retrouvez toutes ces offres dans notre magazine en ligne sur le site : www.auvergnerhonealpes-tourisme.com

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme propose également une version numérique de sa brochure “Ensemble en Vacances ” adaptée au format RTF compatible aux logiciels de revue d’écran pour les personnes malvoyantes.