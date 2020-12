Listen to this article Listen to this article





Auvergne-Rhône-Alpes : Des idées de sorties hivernales adaptées à tous

Bénéficiant du plus vaste domaine skiable du monde, la région Auvergne-Rhône-Alpes, est également la 1ère région mondiale pour la pratique des sports d’hiver, avec 175 stations et 40 millions de journée skieurs/an . Avec une très belle diversité dans l’offre touristique, les stations savent également jouer de leur charme pour proposer à la fois, des stations villages, des stations d’altitude, des destinations familiales, jeunes ou plus sportives.s/skieurs par an.

Les domaines nordiques proposent aussi des activités hors ski pour profiter de la montagne maintenant que la neige est là ! Partez à la découverte, sur une journée ou le temps d’un week-end, d’activités accessibles qui sortent de l’ordinaire.

Un bol d’air dans les volcans

L’Auvergne, avec ses cinq massifs montagneux et ses trois stations de sport d’hiver qui proposent des activités hiver adaptées (Le Lioran, Le Mont-Dore et Super-Besse) ainsi que de vastes espaces de ski nordique, est une destination idéale pour les vacances en famille. Culminant à 1 886 m, Le Sancy offre environ 100 km de pistes de descente. Ses espaces protégés font de l’Auvergne un paradis absolu pour les amateurs de grands espaces.

www.sancy.com

La chaine des Puys inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO Trésor naturel unique en Europe, le Puy de Dôme culmine à 1465m en offrant un panorama sur les 80 volcans de la Chaine des puys. Son sommet est accessible toute l’année par le train à crémaillère « le Panoramique des Dôme ».

www.panoramiquedesdomes.fr

Où loger dans le Puy-de-Dôme ?

Le Mildiss**** à Besse-Saint-Anastaise www.mildiss.fr

Hôtel-restaurant La Gazelle*** à Besse-Saint-Anastaise www.lagazelle.fr

Le Relais des Puys *** à Orcines www.relaisdespuys.com

Archipel Volcans*** à Saint-Genes Champanelle www.archipel-volcans.com

Le Massif du Mézenc Idéalement situé entre Haute-Loire et Ardèche, le Mézenc offre des paysages panoramiques et une nature pittoresque. Lors de votre séjour vous pourrez tester plusieurs activités accessibles comme la cani-rando ou encore faire de la luge en famille.

Chiens de traineaux – Cani-rando : Marzoé Nature www.marzoenature.com

Lugik Parc du Mézenc – Luge 4 saisons : www.lugikparc.com

www.auvergnevacances.com

Où loger en Haute-Loire ?

Le Chalet du Mézenc aux Estables www.chalet-du-mezenc.com

Gite la Pierre en Meygal à Queyrières www.gites-de-france.com

Gite La Mandra à Saint-Front www.gitelamandra.com

Un week-end à Grenoble – L’office de tourisme de Grenoble Alpes Metropole est labellisé Tourisme & Handicap pour les 4 handicaps afin de garantir une offre touristique adaptée et de qualité accessible à tous. Un guide spécifique permet d’aider les personnes en situation de handicap à préparer leur visite : transport, visites, activités, restaurants, sortie etc. A télécharger sur : www.grenoble-tourisme.com

Andyamo, générateur d’itinéraires de visite 100% accessibles développé pour la métropole de Grenoble ! Parcours lieux insolites, street-art, secrets d’histoires à découvrir sur : https://generateur.andyamo.fr/

Où loger à Grenoble?

Hipark by Adagio 38000 Grenoble www.adagio-city.com

Les Gites de Belledone – 38190 Laval www.gitedebelledonne.fr

Gite Ser Clapi 38710 Mens www.gites-de-france-isere.com

ActivHandi La connexion handicap et outdoor #Activhandi !

« Relève ton défi » en trouvant une activité sport-loisirs outdoor adaptée selon son handicap ! https://activhandi.fr

Les 10 activhandi Expériences hivernales à faire en Auvergne-Rhône-Alpes : https://activhandi.fr/dix-handi-experiences-hiver

Découvrez l’activité nordique en Auvergne-Rhône-Alpes :https://activhandi.fr/ski-nordique

Découvrez toutes les destinations Auvergne-Rhône-Alpes sur : www.auvergnerhonealpes-tourisme.com

A lire aussi :

Attestation de déplacement accessible coronavirus : non-voyant, dys FALC

Restaurant de l’Économie Sociale et Solidaire : Capucine et Gaston

crédits photos :

©TristanShue Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

©F.Cormon-chaine-des-puys-209

Grenoble Bulles – @Pierre Jayet

SKI NORDIQUE Crédit photo ; ©P.Soissons Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme