Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc s’engage en faveur du handicap

Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB) et l’Association des Paralysés de France (APF) ont signé ce 24 février une convention de partenariat. Celle-ci porte notamment sur la mobilisation des équipes d’ATMB pour l’organisation et le financement de la Fête du Sourire, aux côtés des bénévoles d’APF, du 14 au 22 mai. L’objectif : contribuer à changer le regard du grand public sur le handicap et récolter des fonds. Ce premier partenariat concrétise la nouvelle politique de mécénat d’ATMB en faveur du handicap. Il s’inscrit dans la continuité de l’action de l’entreprise, notamment en matière d’adaptation des postes de travail et d’accessibilité de ses sites.

« La mission d’ATMB est de faciliter les déplacements dans des conditions de confort maximales grâce à la mobilisation de nos équipes. La notion de service est au coeur de nos priorités. Elle a naturellement conduit l’entreprise à aider les personnes en situation de handicap, notamment en termes de mobilité. Là encore, ATMB s’appuiera sur l’implication de ses collaborateurs », explique Hugues Hourdin, président d’ATMB.

« Au-delà du lien avec notre coeur de métier, cet engagement vivra grâce au dynamisme de nos collaborateurs. Ils ont été associés à cette décision par le biais d’un groupe de travail. Un sondage a également été adressé à l’ensemble de notre personnel. Nous avons recueilli un taux d’adhésion de 75 %.

Plus d’une trentaine de salariés travaillent à l’organisation de la Fête du Sourire aux côtés des bénévoles d’APF. Tous ceux qui seront présents à Sallanches le 21 mai feront le choix de donner de leur temps personnel, ATMB offrant l’équivalent en temps de travail », précise Jean-Paul Chaumont, directeur général.

L’APF 74 accompagne, représente et défend les personnes handicapées motrices du département. « Notre mission est d’apporter un soutien et une aide personnalisés pour que les personnes handicapées acquièrent la plus grande autonomie possible. Nous travaillons partout sur le terrain afin de rompre l’isolement et de favoriser les relations sociales. C’est tout naturellement que le partenariat avec ATMB a été signé. Il a permis de concrétiser l’organisation de la Fête du Sourire, un projet imaginé depuis longtemps. Adhérents, bénévoles et salariés d’APF vont s’appuyer sur les équipes d’ATMB pour créer une nouvelle dynamique », explique Cédrik Carotte, directeur départemental de l’APF 74. « Le partenariat avec APF est une première étape importante. Nous serons bien évidemment attentifs à d’autres projets associatifs locaux sur le thème du handicap, au sens large », conclut Hugues Hourdin.

La Fête du Sourire avec l’APF : changer le regard sur le handicap et récolter des fonds

Evènement national, la Fête du Sourire a pour objectifs de faire évoluer le regard du grand public sur le handicap et de récolter des fonds. Elle se déroule du 14 au 22 mai 2011. Cette année, cette fête revêt une dimension particulière en

Haute-Savoie grâce au partenariat conclu entre l’APF et ATMB. En effet, depuis plusieurs mois, les équipes d’ATMB sont mobilisées pour organiser cet événement dans leur département.

Ainsi, les rues piétonnes de la ville de Sallanches accueilleront des animations pour petits et grands le samedi 21 mai. Au programme, stands de jeux, de maquillage, de créations artistiques et une sensibilisation aux difficultés des personnes en situation de handicap grâce à un parcours en fauteuil notamment. Du 14 au 26 mai, Chamonix accueillera l’exposition 7 Ailleurs, qui regroupe des clichés photographiques du monde entier sur les conditions de vie des personnes handicapées. ATMB et l’APF proposeront par ailleurs une sensibilisation au thème du handicap à plus de 50 établissements scolaires du département. Cette action s’appuiera sur la diffusion d’un livret éducatif rédigé par l’APF et l’organisation d’un grand concours de dessin. Elle sera relayée sur le site www.atmb.net. Une opération exceptionnelle sera par ailleurs menée durant tout le mois de mai avec le reversement à l’APF d’une partie des recettes liées à la vente des badges de télépéage d’ATMB.

Agir en faveur du handicap dans la vie quotidienne de l’entreprise

L’engagement d’ATMB en faveur du handicap se traduit par des actions concrètes à destination de ses équipes et

de ses clients.

Ainsi, ATMB a déployé une politique volontariste en partenariat avec la médecine du travail et le service d’aide au maintien de l’emploi des travailleurs handicapés. Le taux d’emploi de travailleurs handicapés a été multiplié par trois entre 2009 et 2010.

Vis-à-vis de ses clients, un programme d’amélioration de la qualité de service pour les personnes handicapées a été engagé en 2007. Il se poursuivra jusqu’en 2015. ATMB a réalisé des travaux pour améliorer l’accessibilité de ses aires notamment en supprimant les pentes supérieures à 4 % et les bordures de trottoirs de plus de 2 cm de hauteur. Sur le plan commercial, ATMB offre les frais mensuels pour la formule liber’t aux personnes handicapées.

De plus, à compter d’aujourd’hui, pour tout abonnement souscrit, le badge de télépéage leur sera remis

gratuitement1.

Enfin, ATMB apporte son soutien au monde associatif avec un partenariat auprès de l’équipe de Loisirs Assis

Evasion qui a pour but de permettre au plus grand nombre la pratique de sports de pleine nature au sein d’une structure spécialisée.