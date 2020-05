Autonomie : La CNSA et l’IReSP adaptent leur programme au Covid-19

Covid-19 : La CNSA et l’IReSP renforcent leur programme de recherche « Autonomie : personnes âgées et personnes en situation de handicap » au regard de la crise

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et l’Institut de recherche en santé publique (IReSP) ont décidé de renforcer leur programme conjoint de soutien à la recherche « Autonomie : personnes âgées et personnes en situation de handicap ». Cette décision fait suite notamment aux recommandations du Conseil scientifique Covid-19 (787 ko) de conduire des recherches sur la gestion et les effets de cette crise. Ainsi, des thématiques liées à la crise sanitaire ont été ajoutées, le montant de certaines des modalités de soutien est réhaussé et la phase de dépôt des dossiers est prolongée jusqu’au 5 juillet 2020.

Les nouvelles thématiques de recherche en matière d’autonomie des personnes âgées et en situation de handicap

Concrètement, le programme « Autonomie : personnes âgées et personnes en situation de handicap » permettra de financer des projets de recherche en sciences humaines et sociales (SHS) et en santé publique, relatifs à la gestion, à l’accompagnement ou aux effets de la crise Covid-19, tant à l’échelle des personnes âgées en perte d’autonomie ou des personnes en situation de handicap et de leurs proches, qu’à l’échelle des services et des établissements médico-sociaux, des professionnels de l’accompagnement, ainsi que celle des politiques de l’autonomie (notamment considérées en comparaison internationale ou dans leur interaction avec les politiques de santé…). Le montant de certaines des modalités de soutien a été réhaussé.

Pour rappel, les quatre appels à projets de recherche du programme « Autonomie : personnes âgées et personnes en situation de handicap » 2020 s’intitulent :

« Établissements, services et transformation de l’offre médico-sociale » (session 2),

« Autisme et Sciences humaines et sociales »,

« Soutien à la structuration de communautés mixtes de recherche »,

« Appel à projets générique » dit « Blanc » (session 11).

Un nouveau calendrier de dépôt

Les candidats pourront déposer leur projet jusqu’au 5 juillet 2020 (contre le 31 mai 2020 initialement). Pour plus d’informations sur le dépôt des projets et pour consulter les textes d’appels à projets révisés, consultez la rubrique dédiée sur le site de la CNSA