Autonomie des visiteurs en situation de handicap: la Ville de Vienne se rend accessible et propose des événements culturels pour tous

Du 18 juin au 5 septembre 2010, les Musées de Vienne accueillent l’exposition de Yann Arthus- Bertrand et Alain Mikli, « La Terre vue du ciel – Regards tactiles ». Construite autour des photos de Yann Arthus-Bertrand, cette exposition a été rendue « visible » pour les non voyants grâce au travail du créateur de lunettes Alain Mikli. Ce dernier a en effet conçu un procédé permettant de donner du relief à ces photos qui sont ainsi devenues tactiles. Une expérience esthétique inédite qui, mieux qu’un long discours, permet de sensibiliser le public au handicap et aux enjeux de la préservation de la planète.

Cette exposition est présentée au musée du cloître de Saint-André-le-Bas, un site qui fait l’objet en 2010 d’importants travaux d’accessibilité : création d’un espace sanitaire adapté, redimensionnement de l’accès à la cour extérieure, création d’une entrée directe au cloître par la mise en place d’une plateforme monte-escalier, réalisation de mobilier adapté pour l’accueil et la boutique du musée. De plus, au terme du vaste chantier de restauration qui concerne le cloître de Saint-André-le-Bas (monument classé inscrit dans le Plan Patrimoine), les musées de Vienne proposeront une nouvelle présentation, innovante et accessible à tous, des collections permanentes (sculpture et épigraphie) de ce site unique : le seul cloître roman de toute la région Rhône-Alpes.

La réalisation des travaux d’accessibilité de l’ensemble du site a été permise grâce à la signature d’un Contrat de Territoire de Tourisme et de Loisirs Adaptés (CTTLA) entre la ville de Vienne et la Région Rhône-Alpes pour la période 2008-2011. Le projet relatif au musée et au cloître de Saint- André-le-Bas représente dans sa globalité près de 20% de l’enveloppe totale du contrat. D’un montant global de près d’un million d’euros, le CTTLA de Vienne prévoit également l’aménagement de lieux d’hébergement et de restauration sur la commune de Vienne. Un restaurant à proximité du cloître vient ainsi de bénéficier d’une aide financière pour réaliser des travaux de mise en accessibilité de ses toilettes.