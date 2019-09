Autonomic, un salon au service des personnes handicapées et des personnes âgées.

12ème édition

13 – 14 – 15 juin 2012

Paris Expo – Porte de Versailles Pavillon 4

www.autonomic-expo.com

Ouvert au grand public et aux professionnels, les visiteurs découvriront tous les matériels, services, conseils et innovations présentés par plus de 450 exposants, mais aussi le Village Emploi et Insertion, les innovations de la Maison de l’Autonomie et pour la première fois le Village de l’Accessibilité.

Au cœur des enjeux liés au handicap et à la perte d’autonomie depuis près de 20 ans, le Salon Autonomic Paris rencontre un succès croissant qui témoigne d’une véritable prise de conscience collective au niveau national de ces sujets. D’intérêt général, le salon dont l’entrée est gratuite depuis ses origines a permis en 2010 à plus de 30.000 visiteurs de se rencontrer (54% professionnels, 46% grand public)

« D’édition en édition, Autonomic se développe au rythme de l’évolution des mentalités. L’intérêt et la visibilité des sujets liés au handicap et à la dépendance d’une façon générale n’a plus rien voir avec le désert du début des années 90. En 20 ans, Autonomic a accompagné ces évolutions et s’impose aujourd’hui comme le rendez-vous de ces enjeux nationaux, le lieu privilégié pour découvrir les innovations et trouver des réponses concrètes à ses besoins ». Patrick Le Bras et Jean-Raphael Notton, dirigeants des salons Autonomic.

Le handicap et la perte d’autonomie font désormais partie des grands sujets de société ; de fait, en France, plus de 12 millions de personnes ont au moins une incapacité, une limitation déclarée ou une invalidité reconnue, 5 millions de personnes sont handicapées et 1,1 million de personnes âgées sont reconnues dépendantes.

Autant de personnes, de familles mais aussi d’aidants à la recherche de matériels, de services, de conseils et d’innovations.

Autonomic Paris : Bien plus qu’un salon

Durant trois jours, le Salon sera rythmé par des performances artistiques, culturelles et sportives laissant découvrir au public « le talent » dans une toute nouvelle dimension. L’émotion, l’humour et la virtuosité revêtiront alors des aspects insoupçonnables, preuve par l’exemple que le handicap peut rimer avec culture, sport et loisirs.

Espace convivial d’échanges et de solidarité, Autonomic Paris apporte des réponses concrètes à toutes les questions liées au handicap, à la perte d’autonomie et à la dépendance. C’est aussi un événement au coeur de l’actualité qui accueillera près de 5000 congressistes dans ces différents débats (7ème Assises nationales de la vie autonome, 5ème Assise nationales de l’accessibilité,…).

Les Trophées Autonomic Innov, permettront de mettre en lumière et récompenser les produits et services novateurs dans 7 catégories :

● Lien social ● Technologie sensorielle ● Emploi / Insertion et Formation ● Loisirs/Tourisme ● Habitat/Accessibilité et Cadre de vie ● Déplacement/Transfert et Transport ● Aide technique.

En 2010, plus de 100 dossiers ont été présentés par les exposants, ce qui démontre que les questions du handicap, de la dépendance et de la perte d’autonomie sont des leviers d’innovations indiscutables

Les stars du Salon

Pour cette nouvelle édition, une Maison de l’Autonomie sera mise en place, espace privilégié d’informations et de démonstrations qui présente sur un espace de 230 m², toutes les solutions pour l’aménagement et l’accessibilité de l’habitat des personnes en perte d’autonomie ou handicapées.

Vous trouverez aussi le Village Emploi et Insertion en partenariat avec l’ADAPT, qui répond au besoin d’orientation et de formation des demandeurs d’emploi en situation de handicap. Cette année, une cinquantaine d’entreprises parmi lesquelles de grands groupes (Renault, Orange, Décathlon, RATP, Generali, Carrefour banque, Areva…) proposent plus de 500 poste à pourvoir. Les deux partenaires ont décidé d’élargir l’offre de ce nouveau Village Emploi & Insertion en accueillant des stands dédiés au travail protégé et à la formation professionnelle.

Des acteurs du travail protégé/adapté et de la formation viendront compléter le village Emploi & Insertion déjà composé d’un Espace Recrutement, d’un Espace Coaching et d’un forum accueillant ateliers et conférences proposant des interventions d’experts de l’emploi des travailleurs handicapés en collaboration avec des responsables de ressources humaines.

Enfin, Autonomic version 2012 s’enrichit du Village de l’Accessibilité, qui présente toutes les solutions d’accessibilité des établissements et installations ouvertes au public mais également de l’habitation. Etablissements scolaires, musées, salles des fêtes ou gymnases, tous les établissements ouverts au public ont jusqu’à 2015 pour devenir accessibles à tous.

Florian Jurdic