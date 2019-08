Automobilistes handicapés bloqués dans leur véhicule

ll a beaucoup plu sur la France pendant le week-end, notamment sur le Rhône. Inondés, de nombreux axes routiers ont dû être fermés dans ce département : l’A6 dans le sens nord-sud (Paris-Lyon) à Saint-Georges-de-Reneins (Rhône), et l’A47, entre Lyon et Saint-Etienne, dans les deux sens de circulation. La RN6 et la RN7 sont également touchées. Les pompiers du Rhône ont en effet eu à intervenir entre 200 et 300 fois dans la nuit, surtout dans l’ouest et le nord du département. «Nous avons eu à intervenir pour des inondations de locaux, des sauvetages de personnes à mobilité réduite, coincées notamment dans leurs voitures, et des forts débordements de cours d’eau», expliquait-t-on au Codis, dimanche vers 05h00 du matin. Ils ont même dû faire appel à des plongeurs, l’eau atteignant parfois jusqu’aux vitres des voitures. De nombreuses chutes d’arbres sur les routes étaient également à signaler.