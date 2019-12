Autiste: moratoire contre le “Packing”

Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire d’Etat,

Léa pour Samy s’est engagée à agir, de manière acharnée, pour faire de 2009, l’année de l’Autisme. Nous avons, à ce sujet, sollicité de toutes les instances une prise en compte de cette demande, restée sans réponse à ce jour.

Nous tenons à vous rappeler que l’Autisme est désormais reconnu comme un problème grave de santé publique puisque touchant 1 personne sur 150 au niveau mondial, soit 430 000 personnes en France dont 108 000 enfants. En tant qu’association d’usagers, nous sommes scandalisés par cette absence totale de réaction. D’autant plus scandalisés que toutes les décisions prises lors de nos réunions de travail depuis 2 ans sont restées lettres mortes.

A la veille de la 2e Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme, nous demandons à l’ensemble des Ministères concernés et autorités publiques et sanitaires, par la présente, un moratoire sur la pratique du packing.

Dans cette optique, des actions vont avoir lieu à partir du 2 avril pour alerter medias et opinion publique sur cette pratique révélatrice de l’absence de reconnaissance de cette pathologie et de ses besoins. Cette méthode barbare et archaïque est pratiquée dans plus de 300 hôpitaux de jour et dans une grande partie des structures médicalisées.

Ce traitement consiste à « envelopper une personne, le corps dénudé avec des linges trempés dans l’eau froide. Il faut ensuite être là avec lui au cours du réchauffement, attentif à ce qui se passe à ce moment là, c’est à dire attentif à ce que la situation va lui permettre d’évoquer, de revivre ». Rappelons que cette méthode appartient à l’hydrothérapie qui date du 8ème siècle avant J.C, au XIX siècle, les enveloppements humides sont une alternative à la camisole et servent à « maintenir et calmer les maniaques ».

Nous constatons actuellement que ces pratiques sont aujourd’hui justifiées comme étant un outil primordial pour calmer les enfants autistes et leur faire prendre conscience des limites de leur corps. Souvent exercées sur ces enfants sans défense sans un accord explicite de leurs

parents. Les promoteurs de cette pratique justifient l’absence de prise en compte de l’avis parental pour agir dans une urgence médicale, dans l’intérêt de l’enfant.

Il apparaît par ces choix que les enfants autistes sont traités comme des fous alors qu’il est reconnu par la communauté internationale que l’autisme est un trouble neurobiologique d’origine génétique qui constitue un handicap cognitif sévère. Il est également prouvé que les

prises en charge les plus adaptées sont du domaine de l’éducatif. Rappelons que le packing est financé par le contribuable, sans aucune évaluation ni résultat, qu’aucun protocole scientifique digne de ce nom n’a été présenté, au sens de l’EBS (Evidence Based Medecine).

Léa pour Samy accuse l’Etat de maintenir voire encourager cette pratique maltraitante à l’égard des enfants et personnes atteintes d’autisme. Léa pour Samy exige la mise en place d’un moratoire pour mettre fin à ce « traitement » qui relève de la torture et porte atteinte à la dignité des enfants et personnes atteintes d’autisme.

Nous allons également saisir Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier Ministre.

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie de croire à l’expression de nos sentiments les meilleurs.

M’Hammed SAJIDI Président