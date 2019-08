Autist’art relève le défi

Organiser une exposition de tableaux dont les peintres sont autistes ? C’est le défi que relèvera l’association Autist’Art le : Jeudi 8 Avril 2010 à partir de 19h00, à l’Alliance Française :

101 boulevard Raspail, 75006 Paris.

AU PROGRAMME

Catherine de La Presle, directrice de l’association Autisme Espoir Vers l’Ecole, interviendra sur le thème de l’autisme.

POURQUOI UNE TELLE EXPOSITION ?



– informer sur ce handicap qui exclut socialement et professionnellement

– favoriser l’épanouissement des personnes autistes à travers l’expression artistique

Autist’Art est une association de loi 1901 créée en octobre 2009 par 6 étudiantes de l’IÉSEG School of Management et qui a pour but de sensibiliser le grand public à l’autisme à travers un langage universel : l’art.

Les fonds récoltés lors de l’événement seront reversés à notre partenaire Personimages et financeront des ateliers artistiques organisés par cette association reconnue d’utilité publique.