L’association Orga organise une course de trois jours entre Villeurbanne (Rhône) et Vignanello (Italie) du 27 au 29 avril pour la cause des personnes autistes.

Au total, 1000 km seront parcourus à la nage, en vélo ou en course à pieds, toujours en relais constant. 29 étapes seront établies sur le parcours avec des animations prévues. Cette année, l’opération

est parrainée par Philippe Croizon. Plus d’info sur association-orga.blogspot.fr.