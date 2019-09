Autisme: un manque de places d’accueil

Selon un bilan du plan autisme 2008-2010 publié en début d’année, la France manque toujours de places d’accueil pour les personnes atteintes de troubles autistiques, surtout pour les adultes. Les autorités ont du mal à en créer à un rythme suffisant.

Le plan programmait 4.100 places (dont 2.000 pour les adultes) sur 2008-2014. À fin 2010, 342 places avaient été réellement installées pour les adultes et 1.330 pour les enfants, relève le rapport de ValérieLétard, sénatrice et ancienne secrétaire d’État à la Solidarité.700 places supplémentaires pour adultes sont « autorisées » par l’administration (mais les crédits nécessaires ne sont pas forcément encore débloqués) pour la période allant jusqu’en 2013, précise le rapport. 530 places de plus pour les enfants sont autorisées pour cette même période. Avec un total de 1.041 places adultes créées ou autorisées fin 2010, on est à « un peu plus de la moitié de l’objectif », souligne Mme Létard. Selon elle, l’objectif de 4.100 places en tout sera « atteint » en 2012. Mais il ne s’agira que de places administrativement autorisées, qui ne seront donc pas toutes encore véritablement créées. En 2008, on estimait que 3.500 enfants ou adultes devaient aller en Belgique, en raison du déficit d’accueil en France. Plus largement, Mme Létard observe que « l’opposition entre des conceptions de nature essentiellement psychanalytique, portées par une large proportion de psychiatres, et la demande pressante expriméepar les associations de familles, d’un recours aux approches éducatives et thérapeutiques » n’est pas encore surmontée. Du coup, « la France connaît, par rapportà de nombreux pays, en particulier lespays anglo-saxons et d’Europe du Nord, un retard important dans l’approche deces troubles et par voie de conséquencesdans la mise en place de méthodes d’accompagnementet éducatives adaptées ». Revenant plus précisément sur les mesuresdu plan, Mme Létard estime qu’ « au vu de l’ampleur de certainsaspects du plan,de leur imbrication, deleur nécessaire intégrationdans des politiques publiques transversales (logement, emploi, éducation) et de leur forte dimension culturelle etsociale, il était impossiblede les réalisertoutes dans le calendrier prévu par le plan ». Elle évoque néanmoins de « réelles avancées » concernant la validation des connaissances scientifiques sur l’autisme ou « l’introduction des méthodeséducatives » dans la prise en charge. Elle suggère donc de « relancer » le plan, notamment en améliorant la prise en charge des adultes, la formation des personnels et des familles ou encore larecherche. On estime qu’il y a en Franceplus de 400.000 personnes atteintes desyndrome autistique au sens large, selonla Haute autorité de santé (HAS).