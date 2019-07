Autisme: Un guide à destination des recruteurs

À l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme qui a eu lieu le 2 avril 2015, l’association Handisup a tenu à rappeler que si les personnes autistes rencontrent des difficultés pour trouver un emploi, et que c’est très souvent dû à la méconnaissance des recruteurs.

Afin de les sensibiliser plus particulièrement, Handisup lance un guide pratique qui leur est dédié : « Le Guide Simon ».

Disponible gratuitement, celui-ci est destiné « aux entreprises et à toute personne qui doit accueillir ou accompagner une personne avec autisme Asperger ou de haut niveau. C’est un outil indispensable réalisé avec le concours des étudiants et de leurs familles, des bénévoles et des partenaires de Handisup ». En parallèle, Handisup mène un programme d’accompagnement spécifique pour les étudiants autistes Asperger et de haut niveau, inspiré par le Job coaching et qui a fait ses preuves à l’étranger ; une première en France. En 3 ans, 12 jeunes ont été accompagnés dans leur recherche d’emploi. 7 contrats de travail ont été signés (4 CDD et 3 CDI) dans des domaines variés : comptabilité, couture, maintenance informatique, programmation, web.

Plus d’infos : www.handisup.asso.fr