Autisme: un député UMP contre l’enseignement psychanalytique à l’université

Ce député a récemment déposé une proposition de loi visant à interdire l’accompagnement psychanalytique des personnes autistes au profit de méthodes éducatives et comportementales. Il était jeudi au lancement à Matignon de l’autisme comme grande cause nationale.

Il souhaite “mettre définitivement fin à l’approche psychanalytique de l’autisme”. Daniel Fasquelle a indiqué dans un communiqué qu’il allait “saisir le président du Conseil national des universités (CNU) et, à travers lui, l’ensemble des présidents d’universités afin que l’enseignement et la recherche sur les causes et les prises en charge de l’autisme soient radicalement modifiées pour être mises en conformité avec les recommandations internationales”. Selon le député, la psychanalyse ne figure dans aucune recommandation nationale ou internationale. François Fillon a chargé jeudi Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités, d’engager l’élaboration d’un nouveau plan autisme, décrété Grande cause nationale 2012, qui doit notamment permettre à la France de poursuivre le rattrapage de son retard en matière de prise en charge.

Il a reçu le collectif d’associations “Ensemble pour lautisme”, avant d’appeler dans un discours à “un sursaut collectif et une mobilisation nationale pour changer notre regard” sur l’autisme, qui touche entre 300.000 et 500.000 personnes en France.