Autisme : qui es-tu ?

L’autisme est une maladie qui touche 1 enfant sur 150 en France. Cependant, elle reste méconnue.

Elle s’appelle Sabine, un film de Sandrine Bonnaire ; Rain Main, de Barry Levinson, qui reçut 4 oscars en 1989 ; Adam, film américain de May Mayer, sorti en 2009. Ses trois films traitent tous d’un même sujet : l’autisme.

Devenu grande cause nationale en cette année 2012, l’autisme reste un mystère pour pas mal de Français. Pourtant, cette maladie touche entre 30 et 80 milles enfants en France, dont les trois-quarts sont des garçons. Découverte en 1943 par un professeur américain, l’autisme a comme caractéristique la plus frappante l’incapacité, pour les malades, de communiquer avec son entourage, et d’entrer dans le monde extérieur social. De plus, l’autisme se manifeste par une hyper-sensibilité à un ou plusieurs sens, mais sa sensibilité à la douleur est faible. Le niveau d’intelligence varie aussi entre une intelligence supérieure et un retard intellectuel.

Un enfant autiste se repère dès le plus jeune âge, avec, dans 70 % des cas, un retard de développement mental, et un Quotient Intellectuel (QI) inférieur à 70. L’épilepsie est aussi un facteur de la maladie pour 30 % des cas. Aujourd’hui, les causes de l’autisme ne sont pas connues. Mais des hypothèses sont quand même évoquées, comme des bases génétiques et neurologiques de la maladie. Pendant de nombreuses années, médecins et psychiatres ont culpabilisé les parents des malades, mais aujourd’hui, les associations le précisent : on ne devient pas autiste, on nait autiste. Enfin, il ne faut pas oublier que l’autisme est un handicap à vie. Aucun traitement miracle qui permettrait d’en guérir n’existe à ce jour. La très grande majorité des personnes autistes auront besoin d’un accompagnement adapté tout au long de leur existence. Selon des études, seul 10 % pourraient mener une vie sociale indépendante.

Florian Jurdic