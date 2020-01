Autisme: l’interdiction de la méthode du packing pas justifiée (HCSP)

PARIS, 16 mars 2010 (AFP) – La méthode controversée du packing (enveloppement dans des linges froids) chez les enfants autistes “ne présente pas de risques qui justifieraient son interdiction”, estime le Haut Conseil de la santé publique (HCSP), dans un avis récent.

“Cependant, l’existence de risques psychiques n’est pas exclue et doit être prise en compte dans l’analyse bénéfice-risque de cette méthode de prise en charge”, reconnaît le HCSP dans son avis publié en ligne (www.hcsp.fr), et dont se fait l’écho le Quotidien du Médecin à paraître mercredi.

La technique du packing, utilisée dans les années 70 auprès de patients schizophrènes, a été adaptée à partir des années 80 aux enfants autistes.

Elle consiste en un enveloppement serré, humide (le plus souvent froid) suivi d’un réchauffement réalisé avec des draps et des couvertures, au cours de séances répétées durant chacune 45 minutes.

Cette méthode, dont la pratique semble limitée en France, a été jugée “maltraitante” par l’association de parents “Léa pour Samy” qui a déposé une

demande de moratoire, assimilant cette technique à un acte de “torture”.

La commission Sécurité des patients du HSCP avait été saisie en juin 2009 par la Direction générale de la santé, à la suite de cette demande de moratoire.

“Compte tenu de l’absence de risques notables identifiés à ce jour, le Haut Conseil de la santé publique considère que la réalisation du packing ne présente pas de risques qui justifieraient son interdiction”, indique-t-il dans un avis en date du 2 février.

Il précise que l’avis ne porte pas sur les indications de la technique, champ que doit aborder la Haute Autorité de Santé, ni sur les aspects éthiques et notamment la notion de maltraitance.

“Dès le départ, les pistes étaient faussées, puisque le ministère de la Santé a totalement évincé la notion de maltraitance”, a estimé M’Hammed Sajidi, président de “Léa pour Samy”, dans un entretien au Quotidien du Médecin.

“La communauté scientifique internationale ne valide pas du tout le packing”, a-t-il ajouté.

