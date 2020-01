Autisme: le package perdure

C’est ce qu’affirme M’Hammed Sajudi, Président de l’association Lea pour Samy. A la demande de Mme Bachelot, Ministre de la Santé, la Commission spécialisée Sécurité des patients du Haut Conseil de la Santé Publique mène actuellement une enquête sur le Packing pour « évaluer l’existence réelle ou supposée de maltraitance en prenant en compte la notion bénéfice/risque pour les enfants concernés ».

Or, ladite Commission s’est réunie le 05 janvier 2010 afin d’examiner les « Conditions de sécurité de la réalisation des enveloppements humides ». Elle a ainsi fait abstraction de la notion de maltraitance énoncée dans sa mission. Ceci revient à accepter d’emblée la pratique du Packing et à la considérer comme étant sûre et efficace dans le traitement de l’autisme alors qu’il n’en est rien. Ce faisant, elle s’induit en erreur et porte une grave atteinte à la santé publique. Léa pour Samy souligne l’absence dans cette Commission de personnes maîtrisant la question de l’autisme et des différentes techniques de soin en vigueur à ce jour. Cet état de fait remet à lui seul en cause la démarche de la Commission.

Dans sa Synthèse remise le 05 janvier 2010 à ladite Commission, Léa pour Samy fait état d’une situation anormale et inacceptable.

Le Packing est désormais pratiqué dans des institutions éducatives, dépourvues de toute assise médicale et de toutes les garanties de la sécurité sanitaire, sur des enfants autistes et donc malades, alors qu’ils devraient bénéficier d’une prise en charge éducative.

Le 28 mai 2009, Mme Valérie Létard, alors Secrétaire d’Etat chargée de la solidarité, déclarait que, en dehors du cadre du programme hospitalier de recherche clinique (PHRC), « tout recours [au Packing], notamment en cas d’absence d’accord formel des parents, peut légitimement donner lieu à un signalement en vue d’une enquête DDASS, et même à un signalement judiciaire, en cas de soupçon de maltraitance ». A noter que le Packing continue d’être pratiqué et largement promu en dehors de l’étude du PHRC, qui n’a par ailleurs jamais débuté, faute de « volontaires »…

Considérant que ces paroles d’un représentant de l’Etat ont valeur d’engagement, Léa pour Samy en attend la concrétisation du moratoire.

Léa pour Samy considère le Packing comme une méthode présentant des risques graves pour la santé des personnes autistes en ce qu’il :

– Constitue un rejet de la classification internationale de l’OMS en matière d’autisme ;

– Dénigre par conséquence les besoins de la personne autiste en termes d’éducation et les thérapies comportementales qui sont elles adaptées à cette pathologie ;

– Consiste en un traitement pratiqué dans le cadre médical et néanmoins dépourvu de toute validation scientifique puisqu’il s’agit d’un procédé psychanalytique, et par voie de conséquence, d’un soin inadapté à l’autisme, ce qui constitue un défaut de soins et une mise en danger délibérée de la personne d’autrui ;

– Consiste en un traitement dangereux dans le sens médical puisqu’il envisage l’utilisation de neuroleptiques associés à une exposition au froid ;

– Consiste en une pratique contestée et bannie par la communauté scientifique internationale ;

– Constitue un traitement inhumain et dégradant mais aussi en une maltraitance.

Au vu de ces constats et des engagements précédemment pris par le Secrétariat d’Etat à la Solidarité, de la remise de son Rapport sur la situation des enfants autistes en France, Léa pour Samy attend que l’Etat prenne ses responsabilités vis-à-vis des personnes autistes avant la fin du 2ème plan autisme en 2010 et exprime son inquiétude grandissante concernant le Packing, une pratique maltraitante qui, malgré les recommandations du gouvernement, continue d’être pratiqué dans les structures hospitalières.