Autisme : lancement de la campagne “Le Grand Don”

VAINCRE L’AUTISME lance la campagne « Le Grand Don ». 1ère campagne de collecte de fonds pour l’autisme. Campagne médiatique nationale et annuelle axée sur la récolte de fonds, « Le Grand Don » apportera visibilité et générosité à l’autisme, grave problème de santé publique qui touche 1 naissance sur 100.

« Ce sont les petits gestes qui font le Grand Don » … C’est le message que véhicule cette campagne, avec pour objectif de mobiliser intensément la générosité du Grand Public, des institutions et des acteurs économiques en France. Après avoir été Grande Cause nationale en 2012, l’autisme bénéficiera donc enfin d’un Grand Don en 2013. C’est le défi incroyable d’une association de familles déterminée dans son action pour réaliser sa Vision stratégique et développer ses actions.

« Le Grand Don » se déclinera en campagne médiatique sur 2 phases : du 15 février au 15 avril, puis du 15 août au 15 octobre. Des événements et opérations de collecte de fonds seront organisés pendant toute l’année 2013. VAINCRE L’AUTISME appelle également les entreprises et particuliers à lancer leurs propres opérations, afin de soutenir la cause de l’autisme.



A travers « Le Grand Don », VAINCRE L’AUTISME entend créer 60 structures éducatives innovantes (basées sur l’approche comportementale A.B.A) et un institut de recherche d’excellence pour l’autisme à l’horizon 2021. Son ambition par cette vision stratégique est de répondre aux besoins et réduire les souffrances des personnes autistes. VAINCRE L’AUTISME appelle à la mobilisation de toutes et de tous pour faire « Le Grand Don » en faisant un petit geste… et créer un élan d’espoir et de solidarité pour changer la situation des enfants autistes.

– www.vaincrelautisme.org