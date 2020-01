Autisme: la Haute autorité de santé, victime de pressions ?

Le député UMP Daniel Fasquelle s’inquiète jeudi dans une lettre adressée au ministre de la santé des “pressions remettant en cause l’indépendance de la Haute Autorité de Santé (HAS)” qui doit rendre un rapport sur l’autisme le 6 mars.

Ce député a récemment déposé une proposition de loi visant à interdire l’accompagnement psychanalytique des personnes autistes au profit de méthodes éducatives et comportementales. Or, selon lui, La HAS s’apprêtait initialement à présenter un rapport “excluant les approches d’inspiration psychanalytique des pratiques recommandées et mettant en avant les méthodes éducatives et comportementales”, écrit-il dans cette lettre à Xavier Bertrand, qu’il a transmise à la presse.

Mais la HAS est depuis “victime de pressions”, affirme le député, disant être “en possession d’éléments” le prouvant. “La Haute Autorité de Santé aurait ainsi déjà fait passer les pratiques psychanalytiques des +pratiques non recommandées” à un degré moindre, celui des “pratiques non consensuelles” dans son rapport, poursuit-il.

“De telles conclusions, si elles pouvaient être imposées à la HAS, isoleraient encore un peu plus la France sur la scène internationale et serait incompréhensible pour toutes les familles et les professionnels qui attendent que notre pays tourne enfin la page de la psychanalyse dans le traitement de l’autisme”, poursuit l’auteur, “président du groupe d’études parlementaire sur l’Autisme”. Il demande donc au ministre de “mettre fin à ces pressions” afin que la HAS “puisse finaliser son rapport en toute autonomie et dans la plus grande sérénité”.

