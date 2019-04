Autisme info service : Une plateforme dédiée aux personnes autistes

La plateforme Autisme Info Service est lancée

Autisme Info Service, plateforme d’information dédiée aux personnes autistes, à leur entourage et aux professionnels a été officiellement lancée le 2 avril 2019, à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Autisme. Cette plateforme en ligne est le premier dispositif national et gratuit d’écoute et d’information par téléphone, par mail et par chat.

En parallèle du lancement, Samuel Le Bihan et Florent Chapel, co-présidents d’Autisme Info Service, ont présenté les résultats d’un sondage mené auprès de 2 203 personnes et qui confirme le besoin urgent d’information des familles. « Alors que l’autisme concerne 700 000 personnes en France et que 93 % des répondants du sondage (parents, aidants, et personnes autistes) indiquent avoir besoin au quotidien d’informations, celles-ci sont extrêmement complexes à obtenir, commentent-ils. Près de 8 répondants sur 10 affirment avoir déjà cherché des informations sur l’accompagnement sans les trouver ; plus de la moitié des personnes interrogées se plaignent de ne pas disposer de l’information dont elles ont besoin, et près de la moitié ne sont pas certaines de leur fiabilité ».

En pratique Autisme Info Service c’est :

– Un numéro gratuit : 0 800 71 40 40. Ouverture du centre d’appels du lundi au vendredi, de 9h à 13h, ainsi que tous les mardis, de 18h à 20h pour faciliter l’accès aux personnes actives.

– Un site web : www.autismeinfoservice.fr

– Un chat (messagerie instantanée) pour dialoguer et obtenir des renseignements personnalisés. Le délai de réponse est variable en fonction de la complexité des questions, mais la plateforme vise un traitement au plus tard dans les 7 jours ouvrés.