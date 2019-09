Autisme : guide de recommandations des bonnes pratiques professionnelles

L’Unapei* vient de publier une synthèse simplifiée et accessible des recommandations émises sur l’autisme depuis plusieurs années par les autorités publiques.

Il s’adresse à tous les professionnels en charge de personnes avec autisme ainsi qu’aux familles. Depuis 2005, des recommandations officielles paraissent sur l’autisme et ce nouveau guide offre aux professionnels et aux bénévoles une lecture facilitée et pratique. Les informations proposées constituent des repères pour mieux organiser et optimiser les interventions. Avec ce guide, l’Unapei entend diffuser et donner accès à des connaissances validées et actualisées, notamment celles liées à la recherche clinique, pour soutenir les professionnels de santé et les familles dans l’accompagnement des enfants et des adultes autistes.

À noter que Handirect publiera un dossier sur l’autisme dans son numéro de septembre/octobre 2013.

Pour commander le guide : www.unapei.org ou Tél. : 01 44 85 50 50

* Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis.