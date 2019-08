Autisme Grande cause nationale 2012 pour lutter contre les préjugés

PARIS, (AFP) – François Fillon a attribué mardi le label de Grande cause nationale 2012 au collectif dassociations “Ensemble pour lautisme”. “En faisant de lautisme la Grande cause nationale 2012, le Premier ministre souhaite sensibiliser les Français à la nécessité de lutter contre les préjugés qui lentourent encore trop souvent”, soulignent les services du Premier ministre.

Ce label permet notamment à des associations qui souhaitent organiser des “campagnes faisant appel à la générosité publique, dobtenir des diffusions gratuites sur les radios et les télévisions publiques”, ajoute le texte. “Il marque ainsi lengagement de lEtat à continuer de renforcer la prise en charge des personnes autistes”. Pour le collectif “Ensemble pour l’autisme”, selon lequel 600.000 personnes souffrent d’autisme en France, ce label est “une reconnaissance officielle”.

Il apportera “une visibilité institutionnelle et médiatique toute particulière” au plan d’action du collectif, a indiqué ce dernier dans un communiqué.

“Le label contribuera à mieux faire connaître ce handicap qui concerne en définitive une naissance sur 150”, a estimé pour sa part Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités, saluant “une très grande nouvelle”, “en premier lieu pour les associations du collectif et pour toutes les familles concernées”. “L’autisme est trop méconnu en France. Nombreux pensent encore que l’autisme est une fatalité, alors qu’avec une prise en charge précoce et adaptée, un enfant autisme peut se développer et a toutes les chances de s’intégrer”, a déclaré la ministre, selon son cabinet.

Elle a indiqué que le rapport d’évaluation du plan autisme 2008-2010 lui serait remis par Valérie Létard le 12 janvier. “Cette distinction est un message d’espoir en direction des personnes autistes et de leurs familles”, a commenté de son côté à l’Assemblée nationale François Fillon, interrogé par le député UMP Daniel Fasquelle.

“Nous voulons leur dire que nous allons combattre ensemble les méconnaissances et les préjugés qui ont longtemps entouré l’autisme dans notre pays”, a-t-il ajouté.

Selon Matignon, “lattribution de ce label se situe dans la continuité du plan autisme 2008-2010 qui a mobilisé 187 ME et a dores et déjà permis un renforcement de la connaissance scientifique (…) une amélioration du diagnostic”, ainsi qu’une “une diversification de loffre sanitaire et médico-sociale”. “C’est un plan qui nous a permis de progresser dans un secteur où la France accusait un retard inacceptable”, a relevé M. Fillon à l’Assemblée.

Le chef du gouvernement recevra “dans les prochains jours l’ensemble des représentants du secteur de l’autisme pour faire le point avec eux et voir quelles suites nous devons donner à ce plan”, a-t-il ajouté.

Selon son site internet, le “Collectif Autisme” rassemble les 6 fédérations d’associations de parents d’enfants autistes les plus représentatives en France: Asperger Aide France, Autisme France, Autistes sans Frontières, Sésame Autisme, Pro Aid Autisme et La Fondation Autisme. Il a formé un rassemblement baptisé “Ensemble pour lautisme”, revendiquant plus de 200 associations de parents et 800 associations gestionnaires détablissements, soit plus de 100.000 familles.