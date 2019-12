Autisme France : entre discours et réalité…..

Autisme France milite depuis de nombreuses années pour que les enfants et adolescents avec autisme et TED bénéficient d’une scolarisation de qualité et puissent être accueillis, comme le prévoit la loi du 11 février 2005, dans les écoles de proximité.

Malgré des avancées, nous sommes encore loin des objectifs de cette loi : les parents d’enfants avec autisme et TED rencontrent toujours en 2008 de nombreuses difficultés pour concrétiser cette scolarisation, et particulièrement dans le service public. Si, dans les premiers temps, une volonté évidente des acteurs nous permettait d’espérer une réelle « révolution » dans la manière de concevoir la place de nos enfants dans la société, des témoignages récents de familles nous font craindre un réel retour en arrière.

La scolarisation en milieu ordinaire des enfants doit être la généralité et l’accueil en milieu spécialisé réservé aux enfants les plus handicapés. Trop souvent, les orientations vers le secteur spécialisé, les logiques de filière, le poids des institutions et des habitudes, parfois le refus systématique de certains enseignants, rendent l’accueil en milieu ordinaire très difficile, voire impossible.

Pour les familles, chaque fin d’année scolaire est synonyme d’incertitude pour la rentrée suivante : y aura-t-il une continuité ? L’enfant aura-t-il un enseignant susceptible de l’accueillir ? L’accompagnant sera-t-il accordé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ? Pour combien d’heures ? Sera-t-il formé à l’autisme ? D’ailleurs sera-t-il réellement là ? Combien de temps ?

Un récent sondage de l’IPSOS souligne la très forte volonté des enseignants d’accueillir les enfants porteurs d’un handicap, à condition d’avoir la formation nécessaire. Si l’idéologie et les accords par principe sont des discours aisés, la mise en pratique est plus difficile à concevoir et à réaliser, surtout quand s’ajoute le manque de moyens. Malgré les bonnes paroles, nos enfants sont encore trop souvent l’objet d’une scandaleuse discrimination soulignée par le conseil de l’Europe ; des familles subissent des fortes pressions pour les dissuader de scolariser leur enfant en milieu ordinaire. Le projet de vie demandé par les familles n’est pas respecté. La détresse des parents, souvent extrême et répétitive, accentuée par l’épuisement, les conduit parfois à des situations dramatiques.

L’accompagnement scolaire en milieu ordinaire se paupérise encore davantage, les AVS voient leur temps d’intervention se réduire, les EVS les remplacent de plus en plus (personnels à statut encore plus précaire et à qualification bien moindre)…. les enfants de maternelle et même de primaire se voient affecter une EVS dont le contrat n’ira parfois pas jusqu’à la fin de l’année scolaire et leur temps de scolarisation est trop souvent limité au temps de présence de l’accompagnant.

Tous les enfants « ordinaires » sont, en dehors de la présence parentale, encadrés par des hommes et femmes ayant une qualification professionnelle, obtenue après un cursus de formation validé. Pourquoi les enfants avec handicap devraient-ils échapper à cette règle, alors que leurs besoins sont encore plus importants ?

Nos enfants méritent, eux aussi, conformément à la loi, une scolarisation de qualité dans les milieux de vie “ordinaires”. Elle nécessite, outre une volonté explicite des pouvoirs publics, de développer l’accueil de l’enfant autiste et TED et de former les enseignants pour y parvenir, avec un accompagnement spécifique stable et pérenne. Leur place légitime dans la société dés le plus jeune âge est à cette condition.

Contact Autisme France : 09 64 21 68 25 / 06 68 42 80 37

Service juridique Autisme France : 04 93 46 01 77 ou af.servicejuridique@wanadoo.fr

Accompagnement scolaire : Veille téléphonique FNASEPH au 03 23 55 18 52 (du L au V de 18 H à 20 H) ou contact@fnaseph.org

Autisme France

Site web : www.autismefrance.org