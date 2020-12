« Autisme et voile »: Pour un autre regard sur l'autisme

Listen to this article Listen to this article



Réalisé par l’association « Barrez la différence », centre de voile ouvert à tous, en partenariat avec la « Fondation Moral d’acier », le court métrage « Autisme et voile » nous fait découvrir et partager en huit minutes l’aventure humaine d’un adolescent autiste qui s’initie à la voile avec son moniteur autour de l’Archipel de Bréhat en Côtes d’Armor. Objectif : « Donner une autre image de l’autisme et montrer qu’un enfant autiste est capable de partager, de vivre et d’apprendre ». www.barrezladifference-leblog.over-blog.com