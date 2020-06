Autisme et prise en charge éducative : la reconnaissance de l’Etat est vitale

Le 28 Mai, devant le Sénat, Léa pour Samy manifestera pour appuyer son encouragement à Mme Valérie Létard de reconnaître les prises en charge éducatives pour l’autisme. C’est annoncé, le 28 mai prochain Valérie Létard, Secrétaire d’Etat à la Solidarité, présentera au Sénat son bilan du plan autisme 2008-2010 pour l’année écoulée. Elle présentera également la décision définitive sur les différents projets d’ouverture de nouvelles structures expérimentales parisiennes. C’est avec un espoir non dissimulé que nous attendons ses conclusions. Une fois n’est pas coutume, Léa pour Samy soutient la volonté de l’Etat de développer les structures innovantes et par là même de laisser la porte ouverte à une révolution qui débuterait par le financement des structures éducatives.

A condition que cette belle prise de position ne s’arrête pas aux seuls projets parisiens. Aussi, nous espérons et demandons une mise au point claire et détaillée sur le nombre de places (sur les 4100 annoncées dans le plan autisme) financées pour les structures innovantes. Même si l’Etat s’engage à financer un peu plus d’une centaine de places (correspondantes aux projets proposés à Paris et en Ile de France), restera plusieurs centaines de places à financer dans le reste de la

France.

Aujourd’hui, nous avons peur que le soutien de Valérie Létard pour nos projets parisiens ne soit qu’un effet d’annonce. Si nous obtenons l’aval pour la prise en charge de 12 enfants à Paris, les 228 autres enfants qui attendent que leur structure en province soit financée, auront-ils le même soutien ? La prise de conscience du gouvernement des besoins éducatifs des enfants atteints d’autisme est claire et nous la saluons. Charge à lui maintenant de ne pas faire de quelques structures de la capitale un exemple à titre d’exception. Charge à lui également de délivrer le fameux cahier des charges (annoncé dans la circulaire du 8 octobre 2008 relative au plan autisme) pour que les comités régionaux qui instruiront les dossiers ne répètent pas la même erreur que celle d’Ile de France et auront un regard neuf sur ces projets (5 de nos projets pour l’Ile de France passeront dans cette même commission au mois d’octobre).

Aussi, c’est devant le Sénat jeudi 28 mai à 11h, que nous vous donnons rendez-vous pour un exemple de bonne prise en charge éducative et pour encourager la Secrétaire d’Etat à la Solidarité à aller plus loin face aux résistances au changement que les associations peuvent subir.

