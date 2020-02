Autisme et émotions : Un livre pour aider les enfants dans leurs relations

Autisme et émotions : Le livre « Parlons des émotions » aide les enfants à gérer leurs émotions et à comprendre celles des autres

Écrit par le Dr Teresa A. Cardon, l’ouvrage « Parlons des émotions » a pour but d’aider les enfants et leurs parents à concilier autisme et émotions. De manière plus générale, il s’adresse également à tous les enfants qui présentent des déficits cognitifs et sociaux.

Objectif : Aider les enfants en situation de handicap ou en difficulté relationnelle pour leur apprendre à identifier leurs émotions et celles des autres, afin d’améliorer leurs relations sociales et leur réussite en matière d’intégration. Destiné aux enfants de tous âges, ce livre propose ainsi de « décomposer les sentiments et les émotions morceau par morceau (et sourire par sourire…) ». Il suggère de nombreuses activités et créations d’outils qui font travailler divers niveaux de conscience émotionnelle. Chacune de ces activités peut être ajustée selon le niveau de difficulté requis et l’âge de l’enfant.

Cet ouvrage s’adresse aux enfants de tous âges et aux niveaux cognitifs variés, mais aussi aux enseignants, éducateurs, soignants et parents d’enfants qui rencontrent des difficultés dans leurs relations et leur gestion des émotions.

“Parlons des émotions”, Dr. Teresa Cardon, éditions Autisme France Diffusion, 25 euros. Disponible en librairie et sur les principales plateformes de vente en ligne.