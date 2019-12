AUJOURD’HUI Manif à Valence

Le collectif « NI PAUVRES, NI SOUMIS » en Rhône-Alpes se mobilise et appelle à manifester aujourd’hui, 27 mars, à Valence. Cette manifestation se fait l’écho des mobilisations qui ont eu lieu sur tout le territoire le 19 mars 2009. Pour les organisateurs, “la crise financière, économique et sociale que nous traversons rend encore plus urgente l’instauration d’un revenu d’existence décent pour les personnes qui ne peuvent pas ou plus travailler en raison de leur handicap ou de leur maladie”. Le cortège partira à 14h du Kiosque Peynet pour se rendre à la préfecture où le collectif espère être reçu.