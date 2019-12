Augmentation du nombre de diabétiques

En 2007, les personnes traitées pour diabète étaient âgées en moyenne de 64,8 ans. Le taux de prévalence variait beaucoup avec l’âge : 0-44 ans (0,4%) ; 45 ans et plus (8,8%) ; 45-64 ans (5,8%), 65-74 ans (13,3%), 75 ans et plus (13,4%). A partir de 40 ans, les hommes présentent un risque d’être diabétique plus élevé de 44,5% que les femmes. A l’exclusion des régions d’outre-mer qui se caractérisaient, elles, par un sur-risque féminin. Le Nord-Pas-de-Calais (4,8%), la Picardie (4,7%), la Champagne-Ardenne (4,5%), la Lorraine (4,4%) et l’Alsace (4,5%), présentent une fréquence du diabète nettement plus élevée que la moyenne nationale. A l’opposé, le Grand-Ouest et le Sud-Ouest montraient des taux d’un à deux points inférieurs, notamment la Bretagne (2,6%), les Pays de la Loire (3,2%), la Basse Normandie (3,5%) et le Sud-Ouest à un degré moindre, présentent un taux plus faible.En Ile-de-France, de fortes disparités étaient constatées : Paris (2,9%) et les Hauts-de-Seine (3,4%) où la prévalence est faible s’opposaient à la Seine-Saint-Denis (5,1%) et au Val-d’Oise (4,5%).