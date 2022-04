Audition et surdité : Un livre blanc adressé aux élus et aux candidats

Ecouter article Ecouter article

À l’approche des élections présidentielles et législatives, la Fondation pour l’audition lance son livre blanc pour l’audition et la surdité à destination des élus et candidats

Afin que l’audition et la surdité deviennent enfin un enjeu de santé publique fondamental, la Fondation Pour l’Audition lance un livre blanc qu’elle a adressé directement aux candidats à l’élection présidentielle et aux élus.

Consultable par tous, ce document s’articule autour de 10 propositions concrètes ayant pour buts d’améliorer la qualité de vie des personnes sourdes ou malentendantes et de sensibiliser l’opinion à la protection du capital auditif.

Du repérage à la mise en accessibilité des lieux et services

Voici quelques-unes des propositions de la Fondation pour l’audition à travers son livre blanc pour la prise en compte de l’audition et de la surdité :

– Procéder à un repérage systématique du capital auditif dès 45 ans.

– Intégrer la sensibilisation aux enjeux de l’audition dans les programmes scolaires.

– Renforcer et accompagner l’inclusion des personnes sourdes ou malentendantes en milieu professionnel.

– Rendre les plateformes de téléconsultation accessibles.

– Développer l’accessibilité auditive.

– Rendre accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes les transports collectifs et lieux d’accueil des voyageurs, en leur proposant des contenus audio numériques (podcasts) adaptés.

– Garantir aux étudiants sourds ou malentendants l’accessibilité intégrale des études supérieures.

Pour en savoir plus sur la Fondation pour l’audition et consulter l’intégralité du livre blanc sur l’audition et la surdité, rendez-vous ici : https://www.fondationpourlaudition.org/