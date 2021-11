Audition : Des conseils pour écouter sa musique en respectant ses oreilles

Ecouter article Ecouter article





Les conseils de l’association JNA pour préserver son capital audition et écouter sa musique tout en respectant ses oreilles

Avec les nombreux progrès technologiques, la musique nous accompagne désormais au quotidien. Néanmoins, ce n’est pas sans risques pour nos oreilles. En effet, les experts de l’association JNA (Journée Nationale de l’Audition) rapportent que de plus en plus de personnes présentes dans les consultations ORL viennent pour des problèmes d’acouphènes. Notamment des adolescents, mais pas seulement. Pourtant, il s’agit souvent de cas qui seraient évitables. C’est pourquoi l’association JNA fait part de ses conseils et recommandations pour apprendre à écouter la musique autrement et prendre soin au mieux son audition.

Préserver son audition en choisissant bien son matériel

En premier lieu, elle conseille de bien choisir son matériel d’écoute car selon ses estimations, 65% des 15-17 ans écouteraient leur musique avec des écouteurs basiques. « Le problème majeur de ces appareils est leur faible perméabilité au bruit environnant, ce qui oblige à augmenter le volume sonore, indique-t-elle. Pour éviter cela, il vaut mieux se tourner vers du matériel à réduction de bruit. Tout en restant vigilant, car ces appareils, comme les casques ou les oreillettes, réduisent la fonction d’alerte de l’oreille. Sinon, les matériels à conduction osseuse qui, eux, permettent encore d’entendre les bruits alentours ». Malgré tout, il faudrait limiter l’utilisation de ces appareils à environ 1 heure par jour et après cela, varier les modes d’écoutes : casques, enceintes…

Respecter les limites de l’oreille

En second lieu, ne pas dépasser les limites physiologiques de l’oreille. JNA alerte sur le fait que les différentes sollicitations sonores exercent une pression sur les oreilles, qui augmente selon la durée et le volume d’écoute. Il s’agit de la pression acoustique. « Le système auditif maturant jusqu’à l’âge de 6 ans, il faut faire particulièrement attention aux oreilles des enfants, précise-t-elle. Le volume du smartphone atteint 100 dB en pleine puissance. À partir de 80 dB, le danger de survenue de trouble de l’audition devient imminent ». Elle ajoute que, généralement, si le son empêche de comprendre la parole à 1 mètre, alors il est préférable de porter des protections contre le bruit, telles que les bouchons en mousse, silicone ou sur mesure. Pour finir, il ne faut pas non plus oublier de laisser les oreilles se reposer. Car les cellules de l’oreille ont aussi besoin de temps de récupération.

En bref, on ne vous demande évidemment pas d’arrêter complètement d’écouter de la musique. Simplement, de l’écouter de manière plus sûre. Pour en savoir plus : https://www.journee-audition.org/

Angèle Duplouy