Audiens, référent handicap dans le domaine de la culture

Nouvelle chronique de Pascal Parsat : Audiens, référent handicap dans la culture !

L’emploi en entreprise est un sujet organisé, structuré, durablement. Nous le constatons au sein d’Audiens. Là, un référent handicap est opportun. D’autant, plus avec la nouvelle obligation faite aux entreprises de 250 salariés et plus d’en compter un dans ses effectifs. (article L5213-6-1 du Code du travail). https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2019-07/AGEFIPH_FICHE-referent-handicap-en-entreprise.pdf

Mais qu’est-ce qu’un référent handicap ? Un salarié dont la mission est d’accompagner et d’aider ses collègues en situation de handicap, qu’ils soient nouvellement embauchés ou en poste depuis trente ans.

Qu’en est-il dans le secteur de la culture, où ce sont souvent de très petites entreprises sans service RH.

Des contrats courts. Des employeurs multiples. Autant de réalités qui font du secteur de la culture un espace de travail spécifique. Une spécificité qui vaut d’être connue, comprise, maitrisée.

Dès lors, comment les professionnels reconnus travailleurs handicapés (artistes interprètes, techniciens) peuvent-ils développer leur carrière ?

Comment les employeurs qui ont l’obligation ou l’ambition le plus souvent d’embaucher des travailleurs handicapés, peuvent-ils faire ?

Des solutions existent, portées et pilotées par Audiens, mises en œuvre en concertation avec les représentants des employeurs et des salariés des métiers de la culture.



1/Création d’une plateforme de coordination de travail de santé renforcée, fédérant l’AGEFIPH, POLE et CAP EMPLOI, le CMB (médecine du travail), l’AFDAS et d’autres institutions.

Objectif, faciliter la satisfaction d’une réalité professionnelle rencontrant le handicap ou une problématique de santé. L’enjeu étant ici de partager avec les acteurs mobilisés, les possibilités d’accompagnement dans un environnement professionnel où les rythmes, usages et réalités n’ont pas toujours été prises en compte par le législateur.

Depuis 2014, ce sont près de 750 professionnels qui ont ainsi été accompagnés.

Cette proposition unique et reproduite depuis sur la Région Sud (PACA), s’appuie sur un réseau, des ressources repérées et identifiées pour que le professionnel n’ait pas à multiplier les rencontres, l’acquisition et la prise en compte d’informations diversifiées.

Sorte de guichet unique, où tout est coordonnée, et où quelle que soit la porte d’entrée, le professionnel est mis en contact avec l’institution la plus adaptée à un instant T.

2/Enfin, et c’est peut-être le plus innovant, une Mission handicap dédiée à l’audiovisuel entre 2017 et 2020 qui a permis d’accompagner entreprises et salariés dans la branche de la production audiovisuelle, en partenariat avec l’AGEFIPH et l’APPAV (branche de la production de programmes audiovisuels). http://missionh-prodaudio.fr/

Un service RH sur mesure, répondant à 360 degrés aux attentes, réalités, besoins identifiés, avec ce plus d’être piloté par des professionnels immergés et donc au fait des sensibilités, et des environnements de travail dans la production de programme.

Cette mission selon toutes vraisemblances devrait prochainement être élargie au Cinéma et au Spectacle vivant.

Au-delà, Audiens se mobilise pour cultiver le lien avec les professionnels, puisque c’est lui qui gère leur retraite, les congés, les aides sociales, la garde d’enfants, les réalités des futures mamans, de celles et ceux qui sont aidants, et très bientôt pour celles et ceux qui seraient victimes de violences au travail. C’est aussi des ateliers pour le retour à l’emploi, pour préparer sa retraite, pour prendre soin de soi…

Et pour être tout à fait cohérent, en phase avec les réalités des professionnels, Audiens est doté d’un site Internet équipé de la solution Facil’iti https://www.facil-iti.fr/ et d’une plateforme téléphonique accessible aux personnes déficientes auditives ACCEO TADEO

https://www.acceotadeo.frhttps://www.bing.com/search?q=acceo+tadeo&form=EDGEAR&qs=AS&cvid=fdbe37b1f7d042de9ad60e3f00aa1dab&cc=FR&setlang=fr-FR

Comme le ferait n’importe quel employeur, Audiens, adapte ses temps de rencontres, d’échanges et de participation.

Plus encore, c’est pour soigner, qu’Audiens a ouvert le Pôle Santé Bergère, un centre de soin et de prévention dédié aux professionnels de la culture.

https://www.pole-sante-bergere.org/accueil.html

Soutenir les salarié et les employeurs, initier des partenariats pour soutenir le secteur protégé et adapté, encourager l’innovation pour développer l’emploi des travailleurs handicapés, est le lot des référents handicaps, et tout naturellement celui d’Audiens.

C’est sans doute pour cette expertise unique et irremplaçable, qu’Audiens est désormais membre du CNCPH. https://www.gouvernement.fr/conseil-national-consultatif-des-personnes-handicapees-cncph

Vivre et travailler ensemble dans la culture est un art, où Audiens est la référence !

Pascal Parsat